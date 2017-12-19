"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Eğitim harcamaları 160 milyar lirayı aştı

19 Aralık 2017, Salı 19:24
Türkiye’de eğitim harcamaları, geçen yıl 2015’e göre yüzde 18,9 artarak 160 milyar 873 milyon liraya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin “Eğitim Harcamaları İstatistikleri”ni açıkladı. Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 18,9 artışla 160 milyar 873 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyi, yüzde 31,6 ile ortaöğretim oldu. Türkiye’de eğitim harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2015 yılında yüzde 5,8 iken, bu oran 2016’da yüzde 6,2’ye yükseldi. Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,2’si devlet tarafından finanse edilirken, hane halklarının eğitim harcamalarının payı yüzde 18,8 olarak hesaplandı. Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 29,8’ini (31 milyar 348 milyon lira) yükseköğretim, yüzde 28,1’ini (29 milyar 524 milyon lira) ilkokul oluşturdu. Özel kurumların eğitim harcamalarının ise yüzde 43,3’ü (11 milyar 613 milyon lira) yükseköğretim, yüzde 32,6’sı (8 milyar 752 milyon lira) ortaöğretime yapıldı.

Öğrenci başına harcama 7 bin 449 lira

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2015’te 6 bin 382 lira iken, 2016 yılında 7 bin 449 lira oldu. Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2016 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 14 bin 201 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti. Öğrenci başına toplam eğitim harcaması geçen yıla göre yüzde 16,7 arttı. Eğitim harcamalarının 2016 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyleri ise yüzde 30,7 ile ortaöğretim ve yüzde 20,2 ile ilkokul oldu.

AA

Etiketler: eğitim sistemi
Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    294. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunuruz"

    Batman Üniversitesi'ndeki skandal iddia hakkında YÖK'ten ilk adım

    Yunanistan tarafından geri gönderilen kaçak donarak öldü

    Rusya'dan ABD'ye ''Kudüs vetosu'' suçlaması

    İsrail, Mescid-i Aksa'nın batısında yeni bir sinagog açtı

    Çok küçük arazilerde istiridye mantarından yüksek gelir fırsatı...

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    ''Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu'na götüreceğiz''

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

    Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

    ''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

    2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

    Riyad'da patlama sesi!

    İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

    ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

    Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

    Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

    En Çok Okunanlar

    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
    Genel

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
    Genel

    Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist patentli Menemen Kumpası
    Genel

    Yeni Asya Şok, Kim ve D&R’da
    Genel

    AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
    Genel

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.