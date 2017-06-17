Eğitim kalitesinde sonuncuyuz

UNICEF’in açıkladığı ‘eğitim kalitesi’ raporunda Türkiye sonuncu sırada yer aldı. Çocukların refah koşullarına yönelik sıralamada ise Türkiye, 41 ülke arasında 36’ıncı sıraya yerleşti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in İtalya’da bulunan Innocenti Araştırma Ofisi’nin perşembe günü açıkladığı “Geleceği kurma: Çocuklar ve Zengin Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” adlı raporuna göre, refah durumu orta ve yüksek ülkelerde yaşayan her beş çocuktan biri göreceli yoksulluk içinde yaşıyor. Rapora göre bu çocuklar içinde bulunduğu toplumun refah düzeyinin belli bir oranının altında yaşam sürüyor. Raporda ayrıca her 8 çocuktan birinin de gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu bildirildi. BM araştırmasında aralarında Türkiye’nin yer aldığı ortalama refah düzeyi orta ve yüksek seviyedeki 41 ülkedeki çocukların durumu mercek altına alındı. *** Okumak için tıklayınız: Eğitim hem aklı, hem kalbi nurlandırmalı Müfredat Kemalizm çelişkisinden arındırılsın *** Konuyla benzer içerikler: Dünyanın ''en yenilikçi'' ülkeleri açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyanin-en-yenilikci-ulkeleri-aciklandi-turkiye-kacinci-sirada-yer-aldi_435435 Teknolojide dünyayı yakalayabilir miyiz? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/bilim-teknoloji/teknolojide-dunyayi-yakalayabilir-miyiz_433473 "Kalite ve Sağlık Hizmetlerine Erişim"de Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/aile-saglik/kalite-ve-saglik-hizmetlerine-erisim-de-turkiye-kacinci-sirada-yer-aldi_432813 Dünyanın ''en iyi ülkeleri'' belirlendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyanin-en-iyi-ulkeleri-belirlendi-turkiye-kacinci-sirada-yer-aldi_426412 Dünyanın ''en mutlu'' ülkeleri belirlendi: Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyanin-en-mutlu-ulkeleri-belirlendi-turkiye-kacinci-sirada-yer-aldi_426880

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