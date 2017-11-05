Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, “Eğitim olmadan, adalet olmaz. Eğitim ve adalet Türkiye için ekmek, su kadar elzem bir ihtiyaçtır. Piyasacı eğitim sistemimiz adalete giden yolu eğitimde fırsat eşitliği olarak tanımlıyor. Bu çok yanlış bir tanımdır” dedi.

DESAM, Yenilik Stratejisi adıyla gelenekselleştirdiği aylık yuvarlak masa toplantısında konuşan Avcı, “Piyasacı eğitim sistemimiz adalete giden yolu eğitimde fırsat eşitliği olarak tanımlıyor. Bu çok yanlış bir tanımdır. Sermaye, bürokrasi ve siyasetin elitleri hariç vatandaş daraltılmış fırsatlar dünyasında yeni fırsatlar yaratamadığı için kendisini suçlu hissediyor ve adaletsizlikler karşısında suskunlaşıyor. Eğitim sistemimiz değil bu duruma çare üretmek, bu derin sorunun farkında dahi değildir” diye konuştu. Hak ve adalet istemekte ısrarcı olmalıyız Hak ve adalet, eşitlik, şeffaflık, dürüstlük, onurlu yaşam gibi temel ve elzem taleplere karşı kayıtsız yahut yeterince ısrarcı olunamadğının altını çizen Avcı şunları söyledi: “Çekirdek mantığında kaderciliği öğütleyen eğitim sistemimiz, bunun en önemli sebeplerinden birisidir. Sahte umutlar ve bireycilik pompalayan siyasette ardından gelir. Bugün soydaş ve dindaş ülkeler başta olmak üzere ezilen ve sömürülen halkların kadim ümidi olan Türkiye’de yaşanan piyasacı eğitim merkezli modernleşme ve teknolojileşmenin ahlaki çürüme ve manevi yoksullaşmayı da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Erdem ve değerlerimiz adına ne varsa mali narsisizmin diktatörlüğü altında kalmıştır.” Ankara – Recep Gören

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