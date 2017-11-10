Eğitim şamar oğlanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bir ayda üçüncü değişikliğe gidildi. Şamar oğlanına dönen yeni sınav sisteminde yeni bir değişiklik olmazsa, soru sayıları arttırılacak ve sınav üç oturumda yapılacak.

YÖK üniversiteye giriş için açıkladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bir ayda üçüncü değişikliğe gitti. YGS-LYS sistemini kaldırmakla övünen YÖK, ilk oturumda soru sayısını 80’den 120’ye çıkarıp, oturumları 2 güne bölerek sistemde başa döndü. Birinci oturumun 23 Haziran, ikinci oturumun 24 Haziran’da yapılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kaldırılan sistemde yine Erdoğan’ın isteğiyle değişikliğe gitti. Öğrencilerin 4 aylık sınav maratonunda stres yaşadığı gerekçesi ile kaldırılan YGS-LYS yerine, tek güne indirilmiş iki oturumdan oluşan YKS, yeniden iki ayrı güne bölündü. Sadece Türkçe ve Matematik sorularından oluşacağı açıklanan sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilikler Sınavı’nda da (TYT) soru sayısı artırıldı. YÖK sınavın ikinci oturumunda herhangi bir değişikliğe gitmezken, Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanı türlerine de dokunmadı.

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