Eğitim sistemi hedefsizleştiriyor

Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunlardan kurtulmasının tek yolunun ‘doğru eğitim’ olduğunu vurgulayan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye, çarpık eğitim sistemi yüzünden yorgun ve ümitsiz” dedi. Toplantı sonrasında hazırlanan raporda, gençliğin çarpık eğitim sistemi yüzünden hedefsiz ve özgüvensiz olduğu açıklandı.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) tarafından düzenlenen “Yeni Küreselleşmenin Türk Eğitim Sistemi Üzerindeki Etkileri ve Protestanlaşan Gençlik Üzerine Bir İnceleme” başlıklı 1. Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara - Kızılay ofisinde gerçekleştirildi. DESAM Başkanı Gürkan Avcı tarafından yönetilen oturum yurtdışı ve şehir dışından katılan uzman ve akademisyenlerin iştirakiyle gerçekleşti.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkan Gürkan Avcı, “Türkiye, çarpık eğitim sistemi yüzünden yorgun ve ümitsiz” dedi. Toplantı sonrasında açıklanan raporda, gençliğin çarpık eğitim sistemi yüzünden hedefsiz ve özgüvensiz olduğu açıklandı.

DESAM Başkan Gürkan Avcı

Raporda, “Gençlik farklı siyasî görüşlerle karşı karşıya geliyor olsa da aralarındaki farklılıkları hoşgörü ile karşılayarak, onların beğenilen yönlerini örnek alarak kendi yaşam pratiği haline getirerek, öğrenmektedir. Bu nedenle siyasî otoritelerin militarist, tek tip, türdeş ve itaatkâr bir gençlik yetiştirme yönündeki çok yönlü çabaları büyük bir ters tepkiye neden olmaktadır” denildi.

İslâmlaşma adına yapılan yanlış hamleler, manevi çöküşe götürüyor

Batı gençliğinin dünyasının çöktüğü ifade edilen raporda şöyle denildi: “Batı dünyası çağdaşlaşma, demokrasi, insan hakları, eşitlik ve bilim kılıfını Türk ve İslâm toplumlarına dayatarak Müslümanların ahlâkî ve manevî çöküşünü hazırlamaktadır. Bu kötü gidişata dur deme ve büyük bir manevî kalkınmayı başlatma iddiasındaki politikacılarımız memleketi Batı değerleri ve kültürünün etkisinden kurtararak hızla kalkındıracak ve geçmişte olduğu gibi büyük bir dünya gücü haline getirecektir. Ancak millî/manevî, geleneksel/kültürel değerleri çağcıl bir pozitiflikle güçlendirilmediği gibi aynı paralelde bilimin, aklın, evrensel normların da başat edilmesi sürekli olarak ihmal edilmiştir.

Böyle giderse asimile olacağız

Ülkedeki suç oranlarının korkutucu seviyelere geldiğini belirten DESAM Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte ivedilikle sorunlarına dikkatle yaklaşarak eğitim alanında evrensel değerler sistemine ve kendi özgünlüğüne dayanan vizyonel bir bakışı geliştirmek zorunda olduğunu belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Aksi halde asimile olmuş bir toplum ve dönüştürülmüş İslâmî değerleri yaşayan bir üst bağımlılaşma süreci ortaya çıkacaktır. Türkiye’nin özündeki kültür ve medeniyeti, batısındaki rasyonel geleneği ve ekonomik üretkenliği ve proaktif barış ve adalet arayışını birlikte içselleştirerek tarih sahnesine taşıma kabiliyetini eğitimle başarabilir. Demokrasi, insan hakları, kadın ve çocuk hakları, çevre gibi jenerik tüm başlıklarda gelişmiş standartları yukarıya taşıyan bir Türkiye eğitimle ortaya çıkacaktır.”

Ankara – Recep Gören