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Eğitimde sınıfta kaldık

20 Aralık 2018, Perşembe 00:36
DESAM Başkanı Gürkan Avcı, MillÎ Eğitim Bakanlığı’nın 2018 LGS sınavlarıyla ilgili sonuç raporunu değerlendirirken, “Türkiye sınıfta kalmış demektir” dedi.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2018 LGS sınavlarıyla ilgili sonuç raporunu değerlendirerek, “Türkiye sınıfta kalmış demektir” dedi. Rapora göre, başarı oranının devlet okullarında yüzde 68, özel okullarda yüzde 16, İmam Hatiplerde yüzde 14 olduğunu bildiren Gürkan Avcı, “Özel okulların yüzde 16 gibi oldukça düşük başarı durumuna bakınca velilerin paralarını boş yere harcadıkları da ortaya çıkıyor. Hiç kimsenin özel okulları denetlemediği; gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin başarı performansını kimsenin sorgulamadığı ortada. Dershaneleri özel okula çevirmenin de bir sonucu bu” dedi.

İMAM HATİPLERİN BAŞARI ORANLARI DÜŞÜNDÜRÜCÜ!

İmam Hatiplerin yüzde 14’ lük başarı oranı ile adeta yerlerde süründüğünü ifade eden Avcı, “İmam Hatipler öne çıksın, insanlar çocuklarını imam hatiplere göndersin diye çırpınmanın bir işe yaramadığı ortada. İmam hatiplerde doğru düzgün eğitim verilmediği, niteliğe değil sadece niceliğe önem verildiği işte ortada... İşte bu yüzden veliler çocuklarını imam hatiplere yollamak istemiyor. Anadolu Lisesi seçeneklerini ortadan kaldırmakta velilerin çocuklarını imam hatiplere göndermesine yetmiyor” şeklinde konuştu.

HER BAKAN, BİR ÖNCEKİ BAKANIN YAPTIĞINI BOZARSA BÖYLE OLUR

“Her gelen bakan ve bürokrat bir öncekinin yaptığını bozarsa böyle olur” diye konuşan Gürkan Avcı, “Devlet aklını ve kurumsal hafızayı hiçe sayan, bilimin ve aklın rehberliği yerine ideolojik saplantılarını kendine kılavuz edinen liyakatsiz, ehliyetsiz kişilerle ancak bu kadar olur. Aslına bakarsanız başarısız olan/sınıfta kalan öğrenciler değil. Önce Millî Eğitimi yöneten kifayetsiz muhterisler ve ardından anne-babalar ve sonra da öğretmenlerdir. Yani özetlersek bütün Türkiye sınıfta kalmış demektir!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Etiketler: gürkan avcı, eğitim sistemi
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