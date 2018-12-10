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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Eğitimde teftiş yetersiz

10 Aralık 2018, Pazartesi 01:40
TEMSEN’in hazırladığı ‘MillÎ Eğitim Bakanlığı’nda teftiş sistemine yönelik’ raporda “450 Bakanlık Maarif Müfettişi ile MillÎ Eğitim Bakanlığı’nda etkili ve verimli bir teftiş hizmeti verilememektedir. Eğitimin teftişi yapılmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası (TEMSEN), Millî Eğitim Bakanlığı’nda teftiş sistemine yönelik bir rapor hazırladı. Raporda sistemin içinden çıkılmaz bir hale getirildiği belirtildi. Etkili ve verimli bir teftiş hizmetinin zorunluluk olduğu belirtilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “MEB’de teftiş sistemi yapboz tahtasına dönmüş, bir veya iki yıl arayla sık sık yasal düzenleme yapılmış olmasına rağmen yapılan düzenlemeler sistemi iyileştirmek yerine iyice içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu durum toplumda telâfisi imkânsız zarar ve acıların yaşanmasına da sebebiyet vermektedir.” Teftiş evreninin tamamına yakınının taşra teşkilâtından olduğu belirtilen rapor şöyle devam etti: “Millî Eğitim Bakanlığı dışında hiçbir Bakanlıkta teftiş elemanları İl teşkilâtının emrinde ve onlara bağlı olarak görev yapmazken 1569 Maarif Müfettişi inceleme araştırma, rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevlerini yürütmek üzere illerde il millî eğitim müdürü emrinde şahsa bağlı Maarif Müfettişi kadrosuyla görev yapmaktadır. Bu durum Kanun Tasarısının genel gerekçesinde yer alan ‘denetim hizmetleri yerel etkilerden uzak, çağdaş bilimin öngördüğü nesnel olgulara dayalı olarak sürdürülecektir…’ ifadesiyle çelişmektedir.”

Bazı illerde müfettiş bile yok

TEMSEN’in raporunda ayrıca şu tesbitlere yerildi: “Doksan bin okul/kurumla eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden, bir milyon yüz bin çalışanı ve on sekiz milyona yakın öğrencisi bulunan olan Millî Eğitim Bakanlığı’nda denetim biriminin görev alanıyla ilgili iş yükü, göz önünde bulundurulduğunda 450 Bakanlık Maarif Müfettişi ile Millî Eğitim Bakanlığında etkili ve verimli bir teftiş hizmeti verilememektedir. Eğitimin teftişi yapılmamaktadır. Eğitim ve öğretim sürecinin bizatihi kendisi denetlenmemektedir.” T24’ün haberine göre sendika, ayrıca hangi ilde kaç maarif müfettişi çalıştığını da açıkladı. 

Buna göre bazı illerde hiç müfettiş yokken bazılarında ise çok az müfettiş bulunuyor. Hakkâri, Dersim, Ardahan ve Şırnak’ta hiç müfettiş bulunmuyor. Ağrı, Zonguldak, Bayburt, Gümüşhane ve Kars’ta ise yalnızca bir tane müfettiş görev yapıyor.

Etiketler: eğitim sistemi, müfettiş
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