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2 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Eğitimli gençlerin gözü dışarıda

02 Ekim 2018, Salı
Her yıl dünyanın 61 ülkesinde 1,8 milyon gençle gerçekleşen Universum En Çekici İşverenler Araştırması’nın bu yıl Türkiye’de 6.sı düzenlendi.

Türkiye’nin gençlerinin şirketlerden neler beklediğini ortaya çıkaran araştırma, Türkiye’de ki gençlerin gözünün dışarıda olduğunu ortaya koydu. Türkiye’nin 54 binden fazla genç ile yapılan Universum En Çekici İşveren Araştırma Sonuçları, Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarını sunarak, iş yaşamının geleceğine yönelik önemli mesajlar veriyor.

Araştırmada yer alan bazı sonuçlar şöyle: 

- Universum En Çekici İşverenler Araştırması, gençleri 7 profilde topluyor. Kariyerci, girişimci, uyumlu, avcı, idealist, çokulusçu, lider. 

- Bu yıl da gençlerin en çok tercih ettiği sektörlerin başında Eğitim ve Bilim Kuruluşları geliyor.

- Akıl ile kendine meydan okumak, entelektüel seviyeyi zorlamak ve daha fazla bilişsel gelişim için bireysel çabada bulunmak konularında Finlandiya, Güney Kore, Singapur ve Kanada gibi dünyanın eğitim seviyesi en gelişmiş ülkelerine göre ülkemiz çok geride.

- Üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerinde bu yıl ilk sırada “uluslararası kariyer” yer alıyor. İş yaşamına başlamadan uluslararası kariyer hedefi koyan Y Kuşağı, ortalama üç yıl deneyimin ardından yen iş hedefi ortaya koyuyor. 

- Öğrencilerin yüzde 40’ı mezun olduklarında uluslararası bir şirkette çalışmak istediklerini ifade ediyor.

Türkiye’nin gözü bu ankette

İş verenlerin ve eğitimcilerin gözünün bu tür anketlerde olduğunu belirten  Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı &UniversumOrta Doğu Direktörü Evrim Kuran şunları dedi:“Anlamlı bir fotoğraf ortaya koymaya çalıştık. Her yıl firmaların araştırmamıza gösterdiği ilgi bizi çok mutlu ediyor. Araştırma, Türkiye’nin gençlerine, beklentilerine, gerçekliklerine ve küresel dünyanın çok çeşitli coğrafyasına kıyasla farklılıklarına bakmak, iş yaşamının geleceğine ve o gelecekle ilgili sorumluluklarımıza dair bizlere önemli mesajlar veriyor.” dedi.

 

Haber Merkezi

Etiketler: eğitim, gençlik, beyin göçü
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