Ek ders adaletsizliği de giderilsin

Anadolu Eğitim Sen Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, öğretmenlerin ek ders adaletsizliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öğretici açıklamasında öğretmenlerin ek ders adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini ifade ederek şu açıklamalara yer verdi: “Bilindiği gibi okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin aylık karşılığı ders görevi 18 saat iken; Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin haftada 20 saat, genel bilgi ve meslek dersleri (branş) öğretmenlerinin 15 saattir. Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri yıllar önce bu sorunun çözüleceğini söylemesine rağmen bir adım atılmamış ve MEB öğretmenler arasındaki ek ders adaletsizliğini yıllardır gidermemiştir. Aynı işi yapan, aynı ders saati görev yapan öğretmenlerimiz arasında ücret ayrımının olmaması gerekmektedir. MEB öğretmenlerimiz arasındaki bu ayrımı ortadan kaldırmalı ve bütün öğretmenlerimizin aylık karşılığı 15 saat olacak şekilde düzenleme yapmalıdır.” Haber Merkezi

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