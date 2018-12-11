Elektronik atık toplayan öğrencilere scooter

ELDAY ve Beyoğlu Belediyesi e-atıkların geri dönüşüm zincirine kazandırılmasını teşvik etmek ve özellikle gençler arasında bu konudaki farkındalığı artırmak için önemli bir kampanyaya imza atıyor.

“Elektronik Atıkları Topluyoruz, Öğrencilerimizi Ödüllendiriyoruz” kampanyasıyla 10 Mayıs 2019 tarihine kadar elektronik atık toplayan öğrencilere bir scooter hediye ediliyor. ELDAY Genel Müdürü Muharrem Yamaç, kampanyaya ilişkin, “Elektronik atıkların geri dönüşümü konusunda hala yeterli farkındalığa sahip değiliz. Bu çerçevede Beyoğlu Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bu kampanya çok kıymetli. Çünkü çocuklarımıza bu bilinci kazandırırsak sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yapıyoruz” dedi. İstanbul - Yeni Asya

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