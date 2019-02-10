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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Emniyet Müdüründen ailelere 'Mavi Balina' uyarısı

10 Şubat 2019, Pazar 15:06
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, mahalle sakinleriyle buluştuğu kahvehanelerde düzenlenen huzur toplantılarında "Mavi Balina" gibi tehlikeli oyunlara karşı ebeveynleri uyarıyor.

Anne ve babalara 'kriminal zaman dilimi' uyarısı!

'Mavi Balina'ya karşı uyarı!

Mavi balina timi iş başında

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aralıklarla huzur toplantıları düzenliyor.

Kahvehanelerde mahalle sakinleriyle buluşan Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, vatandaşların şikayet ve isteklerini dinliyor, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için neler yapacakları konusunda ebeveynlere bilgi veriyor.

Çocuklarının ziyaret ettikleri internet sayfalarından haberdar olmaları konusunda ailelerden azami ilgi isteyen Kurt, kentte katıldığı toplantı ve programlarda aileleri bu yönde uyarıyor.

Emniyet Müdürü Kurt, yaptığı açıklamada, anne babaların sigara, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarını uzak tutması için takip ve ilgiyi asla eksik etmemesi gerektiğini söyledi.

Son zamanlarda teknolojinin yaygınlaşmasıyla tehlikeli oyunların da gençleri ve çocukları tehdit eder hale geldiğini anlatan Kurt, çocukların özellikle 50 aşamadan oluşan ve son aşamada oynayanları intihara sürükleyen "Mavi Balina" tarzı oyunlar oynamalarına izin verilmemesinin önemine değindi.

"Tehdit ve şantaj yöntemleri kullanılıyor"

Emniyet Müdürü Kurt, tehlikeli oyunlarla ve dijital tehditlerle ilgili değerlendirmesinde bu bağlamda günümüzde teknolojik bağımlılığın arttığını söyledi.

Çocuğun oyuna kendini fazlasıyla kaptırarak, oyunu hayatına uygulamaya çalıştığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Çocuk oyuna kendini o kadar çok kaptırıyor ki normal günlük yaşantısında da o oyunun içerisinde olduğunu zannediyor. Bu oyunlar tehlikeli boyutlara ulaştı. Bazı çocuklar ise birbirlerinin sosyal medya adreslerini çalabiliyor. Oradan da dolandırıcılık olaylarına karışabiliyorlar. Yine özellikle küçük yaştaki kız ve erkek çocuklarımıza karşı teknolojiyi kötüye kullanan insanlar da ortaya çıkabiliyor. Bunlar da çocukları kandırıyorlar. Adam sanki onlarla yaşıtıymış gibi haberleşiyor, mesajlaşıyor, onun kafasını çeliyor.

'Gidelim, dolaşalım, kaçalım' diyerek maceraya sürüklemek istiyor veya cinsel istismar ya da fotoğraf konusu olabiliyor. Fotoğrafı çektirip göndertebiliyor, ondan sora çocuğu sıkıştırıyor. 'Bak elimde fotoğrafın var, şunu yapmazsan babana söylerim, bunu yapmazsan ailene söylerim' diyen şantaj yapanlar, kötü niyetli kişiler olabiliyor. Ailelerin bunlara dikkat etmesi lazım."

"Anne, babalar önlem almalı"

Ailelerin, çocuğunun internet kullanımı ile ilgili önlemler alması gerektiğini dile getiren Kurt, "Anne, babalar çocuğun kullanabileceği interneti, girebileceği siteleri, belirleyebiliyor. Seçici programlardan bunu filtreleyebiliyorlar. Çocuğun girdiği siteleri ve kullandığı programları takip etmekte fayda var." diye konuştu.

AA

Etiketler: mavi balina, çocuk eğitimi, internet
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