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20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

‘En parlak beyinleri dışarıya kaptırdık’

20 Eylül 2018, Perşembe 00:07
Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), uluslar arası alanda tanınan bilim insanlarını bünyesine katmaya hazırlanıyor.

SBÜ, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler onkoloji, moleküler tıp, nano tıp, kişiselleştirilmiş tıp, rejeneratif tıp, nörobiyoloji, biyoinformatik, biyoteknoloji, biyomühendislik ve biyomalzeme gibi alanlarda başarı yakalamış uluslar arası projeleri ve bilim insanlarını Türkiye’ye transfer edecek. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, ilanı kısa bir süre önce yayımlamalarına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını belirtti. 

Başvurulara ilgi büyük

Başvuruları, akademik niteliklerine, uluslar arası deneyimlerine ve Ar-Ge faaliyetlerine bakarak değerlendireceklerini ve uygun bulunanları üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma yapmak ve yerli akademik personel yetiştirmek üzere istihdam edeceklerini ifade eden Erdöl, şöyle devam etti: “Başvurular arasında Amerika, Avustralya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin en saygın üniversitelerinden mezun olmuş ve dünyanın farklı üniversitelerinde tecrübe kazanmış çok sayıda akademisyen bulunuyor. Dünyada adeta beyin avcılığı yapan bazı ülkeler var. Maalesef en parlak beyinlerimizi yıllarca bu ülkelere kaptırdık, kaptırmaya da devam ediyoruz.”

 

Etiketler: beyin göçü, üniversite
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