‘En yumuşak karnımız eğitim’

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen panelde konuşan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “En yumuşak karnımız eğitimdir” dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Kulübü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla “Öğretmenlik Mesleğinde Değer Algısı” adlı konferans düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen programa Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Toplumsal fayda toplum lehine çalışmakla olur

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, “Sürdürülebilir kalkınmanın beş tamam ayağı vardır. Bunlar; ekonomi, eğitim, sağlık, çevre ve insanın temel hak ve hürriyetleri gibi alanlar. Ancak en yumuşak karnımız eğitimdir. Eğitimi tanımladığımız zaman; doğuştan gelen bir takım yetilerimizi günün şartlarında yoğurup kazanıma dönüştürmektir. Bir de meslekî açıdan baktığımız zaman profesyonelliğimizi toplumun lehine kullandığımız zaman toplumsal faydası karşımıza çıkıyor. Bir taraftan akademik bilgi ve becerinin artması için önemli bir ölçü, diğer taraftan da o bilgi ve becerinin içerisinde bir kişilik kazanma şeklidir” dedi.

Muhakemeden uzak bir neslin işaretçisi

Profesör Yılmaz, “İnsan kabiliyetlerinin rafine olması ve yeni boyutlar kazanması bağlamında eğitim, bireysel ve toplumsal faydayı esas alırken, öte yandan akademik başarıyla, insanî ve ahlâkî başarının takas kültürüne dönüştüğü ironi ortaya çıkmaktadır. Türk Eğitim Felsefesinin temel amaçları bellidir; İyi insan, iyi yurttaş, iyi üretici ve iyi tüketici yetiştirmek şeklinde özetlenebilir. Bu süreçte okullar resmî işletim döngüsü ile birer araçtır. Günümüzde bilginin hamalı olması, muhakemeden uzak bir neslin işaretçisidir. Entelektüel gerçeklik ürerinden bilgi sahibi olmakla, bilgelik arasında tercih yapmamızın zamanı geldi ve geçiyor” diye konuştu.

Değerler güncel tutulmalı

“Gençlik bir taraftan hayatı idame etmek için akademik donanıma ve becerilere sahip olurken, diğer yandan kültürel değerlerimizin örüntüsüyle geliştirdiğimiz bizi biz yapan değerlerimizin güncel tutulması gerekmektedir” diyen Yılmaz, “Değer, erdem, ahlâk, etik, hukuk nedir gibi kavramlar benliklere yerleşmelidir. Dolayısıyla bu coğrafya hak ettiği saygınlığı yeniden yakalasın, böylece; bilim, sanat, edebiyat, felsefe, belâgat, estetik derinlik gibi entelektüel kimliğine ulaşabilsin” ifadelerini kullandı.

İstanbul – Yeni Asya