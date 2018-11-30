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30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

En zekiler öğretmenliğe yönlendirilsin

30 Kasım 2018, Cuma 01:27
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Önümüzdeki 15 yılda en zeki gençlerimizi çok özendirici ve teşvik edici programlarla, mutlaka, ama mutlaka öğretmen yetiştiren fakültelere yönlendirmeliyiz.” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclisinin kasım ayı olağan toplantısı, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılımıyla, “Rekabet, Bilim ve Teknoloji Odaklı Dünyada Yeni Eğitim Modeli Vizyonunun Sanayimiz Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı konuşmada, geleceğin dünyasında var olmanın, Bilgi Çağı’nın ruhuna uygun hareket edilmesine bağlı olduğunu belirterek yeni çağın yeni mesleklerini etkili bir şekilde icra edebilecek nitelikli insan kaynağının nasıl yetiştirileceği sorusunun giderek büyük önem taşıdığını vurguladı. 

Sanayinin, eğitim sisteminin yetiştirdiği insan gücüyle çalıştığına dikkati çeken Bahçıvan, bu noktada yapılması gereken ilk şeyin nitelikli eğitime bugünden başlayarak gereken önemi vermek olduğunu ifade etti. Türkiye’de orta gelir tuzağı gibi orta eğitim tuzağının bulunduğunu hatırlatan Bahçıvan, bunun ana sebebinin de insanları vasatlıkta birleştiren eğitim anlayışı olduğunu dile getirdi. Bahçıvan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Orta eğitim tuzağından çıkış ve nitelikli bir eğitim için, öğrenci bilinç ve düzeyi, çağdaş teknoloji odaklı eğitim araç-gereçleri ve derslik sayısı elbette ki çok önemli. Ülkemiz bu konularda son yıllarda önemli mesafeler de kat etti. En önemlisi eğitimin en temel unsuru olan nitelikli öğretmenlerin varlığıdır. Bu konuda bir öneride bulunmak istiyorum; önümüzdeki 15 yılda en zeki gençlerimiz çok özendirici ve teşvik edici programlarla, mutlaka, ama mutlaka öğretmen yetiştiren fakültelere yönlendirilmelidir.” 

Eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilmeli

Erdal Bahçıvan, meslekî ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi hedefini çok değerli bulduklarını belirterek, gençlerin öğrencilik sürecinde iş hayatını tanıma imkanı bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Çoğu gencin kariyer planı yapmayı üniversiteden sonraya ertelediğinin altını çizen Bahçıvan, “Bu durum hem işverenler açısından hem de gençler açısından çalışma hayatında verimsizliği getiriyor. Yeni Eğitim Modeliyle gençlerin erken yaşlarda iş hayatıyla tanışmasının sağlanması onları daha kolay çalışma hayatına hazırlayacak” şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: iso, ziya selçuk, erdal bahçıvan
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