Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Din eğitimi olmadan din hizmeti olmaz. Bu açıdan ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarımızı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camiye gelenler, gelmeyenler, mahallenin insanları sizin talebeniz. Böyle düşündüğünüz zaman sizin muallimlik vazifeniz, camide namaz kıldırma vazifenizin önüne geçiyor. Din eğitimi olmadan din hizmeti olmaz. Bu açıdan ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarımızı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz." dedi.

Erbaş, Edirne Ticaret Odası Konferans Salonu'nda din görevlileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Din görevlilerinin insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için mücadele vermesi gerektiğini belirten Erbaş, şöyle konuştu:

"Kıyamete kadar hak-batıl mücadelesi devam edecek. Bugünkü karanlık, cehalet o günden daha mı az? Kıyamete kadar hak batıl mücadelesi devam edeceğine göre şeytan ve şeytanın orduları da vazifesini devam ettirecektir. Bu iş bitmeyecek, bu iş devam edecek. Peki Peygamberin yerine kim yapacak bu işi? Bizler yapacağız, sizler yapacaksınız, hepimiz yapacağız. O gün kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu, dipsiz kuyulara atılıyordu.

Bugün kız çocuklarının ruhları öldürülüyor. Kim diriltecek kızlarımızın ruhunu, kim onları kuyulara atılmaktan kurtaracak? Bizler kurtaracağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı bizler kurtaracağız. O gün tefecilik, faizcilik vardı, bugün yok mu? Sömürü düzeninin çarkını döndüren faizciliği kim ortadan kaldıracak? Bunun Allah ve Resulü ile savaş olduğunu kim anlatacak? İnsanlara bunun zararını, bunun yeryüzünün fitneye fücura dönüştürmek için büyük bir sebep olduğunu kim söyleyecek?"

"Her cami aynı zamanda bir mekteptir”

Erbaş, cahiliye döneminde kabile savaşlarının olduğunu anlatarak, bugün ise ırkçılığa dayalı savaşların bulunduğunu ifade etti.

Din görevlisinin vazifesini, hem ağırlığı hem de ulviliğini tefekkür ve tezekkür etmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "O zaman göreceğiz ki, işimiz vaktimizden çok. Sadece camiden, Kur'an kursundan değil, mahallemizden, köyümüzden, kasabamızdan, beldemizden sorumluyuz." dedi.

Her caminin aynı zamanda birer mektep olması gerektiğini dile getiren Erbaş, "Camiye gelenler, gelmeyenler, mahallenin insanları sizin talebeniz. Böyle düşündüğünüz zaman sizin muallimlik vazifeniz, camide namaz kıldırma vazifenizin önüne geçiyor. Din eğitimi olmadan din hizmeti olmaz. Bu açıdan ihtiyaç odaklı Kur’an kurslarımızı çok iyi bir şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.