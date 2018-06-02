Eylül’e kadar 25 bin öğretmen

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhuriyet tarihi boyunca en çok öğretmen atamasının AKP hükümetleri döneminde yapıldığını belirterek, “Bu yıl da Eylül’e kadar da 25 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte Fuat Şimşek Anaokulu ve Ortaokulu’nun açılışına katıldı. Gaziantep’in eğitim sorununun 2018- 2019 döneminde çözüleceğini aktardı. DHA

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