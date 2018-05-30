Gelecek heba ediliyor

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Öğretmen açığı bulunan illerde ve istihdamda güçlük çekilen bölgelerde öğretmenin cebren kalmasını sağlamak, kadro istikrarını zoraki yöntemlerle temin etmek ve temel insan hakları ihlâl edilerek uygulanmasında ısrar edilen sözleşmeli öğretmenliğin sorunları her geçen artırdığını uzun vadede yönetilmesi çok zor bir potansiyel biriktirdiğini açıkladı.

Eğitim-Bir-sen’den yapılan açıklamada, “Daha önce denemesi yapılan, birçok sıkıntı ve mağduriyetten sonra kaldırılmasında fayda görülen bu istihdam şeklini ikinci kez denemek; geçmişte olanları unutmak, aynı kısır döngüde birçok değeri heba etmek, öğretmenlerin aile hayatlarını hiçe saymak, geçerli mazeretlerine duyarsız kalmaktır. Temel olarak öğretmenin meslekî gelişimine, görev algısına katkısı olmayan, eğitimin niteliğine hiçbir olumlu etkisi bulunmayan, verimliliğini düşüren uygulamalar, kâğıt üstünde günü kurtaran, gerçekte geleceği heba eden palyatif yönelimlerdir” denildi. Ankara - Recep Gören

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