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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gençlere sorduk

31 Mart 2018, Cumartesi 02:13

SHİRPADSHAH NOORZAD (23)

Afganistan / Tıp Fakültesi 3. sınıf 

Bediüzzaman Said Nursî, İslâm âlimlerinin çok değerli şahsiyetlerinden biridir. O, hayatını iman hakikatlerini anlatmaya adamıştır. Ve İslâm dininin gerçek anlamıyla yaşanması için tüm hayatını vakfetmiştir. Onun çok beğendiğim sözlerinden bazılarını aktarmak istiyorum:

“Her şey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin.”

“Ey nefsim! Deme, 'zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder.' Çünkü ölüm değişmiyor.”

ARAFAT GHALEB (24) 

Yemen / İlahiyat 4. sınıf 

Bediüzzaman Said Nursî denince aklıma gelen, İslâm âlimlerinden ve imamlarından biri olduğudur. Ve asrı yenileyen âlimdir. İslâm’ın ayakta kalmasında Allah’ın inayetiyle çok büyük bir payı vardır Bediüzzaman’ın. Risale-i Nur eseriyle, ateizmi parçalamış ve yenmiş bir âlimdir. 

Risale-i Nur okuduğum zaman, kelimelerin çok yüksek bir hassasiyetle seçildiğine dikkat ediyorum. Bediüzzaman’ın bu kadar hassas davranmasının nedeni de bence, bize iman hakikatlerini tam olarak aktarmak istemesidir. Allah ondan razı olsun. 

Hazırlayan: Mustafa Gönüllü

Kaynak: Genç Yorum Dergisi

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