Gençlere tavsiyeler: Nafi Güral'a göre başarının 3 kuralı...

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral, “Gençlerin en büyük zenginliği hayalleri” dedi.

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümünün ARGEDA TTO ile birlikte düzenlediği, 5. Girişimcilik Eğitim Serileri’nin konuğu Kütahya Porselen ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral oldu. Güral, “Gençlerin en büyük zenginliği hayalleri. Ulaşabilecekleri hayalleri olmalı” dedi.

5. Girişimcilik Eğitim Serileri konferansında konuşan Nafi Güral tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. En güvenli tecrübe başkalarının yaşadığı tecrübelerden faydalanmaktır diyen Güral, “Ben hep hayatta bunu benimsedim. 56 yıldır çalışıyorum. Bu süre zarfından edindiğim tecrübeleri gençlerle paylaşıyorum” dedi.

BAŞARILI OLMANIN 3 KURALI

Güral başarılı olmanın 3 kuralını şöyle anlattı:

“Birinci kural sağlıklı olmak. İnsan sağlıklı olursa her şeyi yapar. İkincisi düzgün bir aile yaşantısı. Eğer aile yaşantınızda dalgalanma varsa o işinize ve kariyerinize yansır. Üçüncü olarak kendinizi kabul ettirmeniz lâzım. Hem kariyeriniz, hem sosyal gelişiminiz, hem de ahlâkî değerleriniz açısından. Bunlar olduktan sonra idealleri olacak, hayalleri olacak. Gençlerin en büyük zenginliği hayalleridir. Ulaşabilecekleri hayalleri olmalı.”

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