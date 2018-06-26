Gençlerimize ihtiyacımız var

Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu 22 Haziran Cuma günü Yeni Asya Gazetesi Güneşli tesislerinde faaliyet planlaması yapmak üzere toplandı. Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, “Gençlerimize ve gençliğin dinamizmine ihtiyacımız var” dedi.

Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu 22 Haziran Cuma günü Yeni Asya Gazetesi Güneşli tesislerinde faaliyet planlaması yapmak üzere toplandı. Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen kurul üyelerinin katıldığı toplantıda kurul üyelerinin vazife dağılımı belirlendi. Toplantıda geçen dönemde yapılan 13. Risale-i Nur Kongresi, 9. Gençlik Kongresi, Eğitim faaliyetleri ve programları değerlendirildi, Enstitü Genel Sekreteri Ahmet Dursun’un da katıldığı toplantıda yeni dönemde yapılacak olan Risale-i Nur Kongresi, Gençlik Kongresi, Risale-i Nur Enstitüsü Cep Kitaplığı, Makale Yarışması, Kısa Film ve Şiir Yarışması gibi program ve projeler hususunda gençlerin istihdamı ve istifadesi görüşüldü.

Risale-i Nur Enstitüsü Cep Kitaplığı Nedir?

Risale-i Nur Enstitüsü Cep Kitaplığı adlı bu proje bilhassa lise-üniversite çağındaki gençleri hedeflemekte, yeni nesillerin zihinlerini ve kalplerini meşgul eden imani ve sosyal meselelere ait sorulara cevaplar bulmayı bu cevapları istifade edilebilecek birkaç sayfalık kitapçık şeklinde yayınlayıp ahirzamanda bu meselelerde sıkıntı yaşayan gençlere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Günümüz insanının cevap aradığı Allah’ın varlığı ve birliği, öldükten sonra diriliş, ahiret, ölüm, Allah’ın adaleti, isim ve sıfatlarının mahiyeti, insanın mahiyeti ve yaradılış gayesi, nübüvvet gibi imani meselelerle sosyal hayata ait adalet, hürriyet, demokrasi vb. kavramlara ait soruları Risale-i Nur perspektifinden değerlendirmek ve bu sorulara ikna edici cevaplar vermek projenin ana eksenini teşkil etmektedir. Risale-i Nur’un ve Bediüzzaman Said Nursî’nin daha iyi anlaşılması ve tanıtılması, Risale-i Nur bahislerinin şerh ve izah yöntemi ile gençlere ulaştırılması amacına da hizmet edecek olan bu çalışmalarda Gençlerin birikim ve tecrübelerinin desteğine ihtiyaç duymaktayız.

Gençlerin dinamizmine İhtiyacımız var

Risale-i Nur Enstitüsü Gençlik Kurulu Üyeleri, Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu’na ziyarette bulundu ve bir görüşme gerçekleştirdi. Yavuzyiğitoğlu gençlere hitaben; “70’li yıllarda neşriyat hizmetlerini götüren kadroların yaş ortalaması 25-40 bandı idi. Ama şimdi 55-artıya yükseldi. Şimdi bu yaş aralığını –maalesef- kaybetmiş durumdayız. Gençlerimizi tekrar hizmetlerimizin öncüsü haline getireceğiz. Zübeyir Gündüzalp ve Nezihi Polat gibi ağabeyler vefat ettiklerinde yaşları çok gençti fakat o yaşa çok işler sığdırmışlardı. 70’li yıllarda biz tesirli olduysak bu gençliğin dinamizmi ile oldu. Gençlerimize ve gençliğin dinamizmine ihtiyacımız var. Gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

HABER: BİLAL SAİD PARLAKOĞLU

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