Gezici kütüphane ile çocuklar kitaba kavuştu

Şırnak'ın görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen uygulama kapsamında gezici kütüphane kilometrelerce yol katederek köylerde yaşayan çocukları kitapla buluşturuyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayata geçirilen uygulama ile gezici kütüphane, kitapları köy çocuklarının ayağına götürüyor.

Görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen uygulama sayesinde gezici kütüphane kilometrelerce yol katederek köylerde yaşayan çocukları kitapla buluşturuyor.

Üzerinde "Size bilgi taşıyoruz" yazısı bulunan minibüsten dönüştürülen kütüphaneyle çocuklara ödünç kitap dağıtan görevliler, topladıkları kitapların yerine yenilerini veriyor.

Kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocukları kitaba kavuşturan çalışma ile öğrenciler farklı kitapları okuma şansı buluyor.

Gezici kütüphanenin yeni durağı Sulak Köyü İlk ve Ortaokulu oldu. Okulun önüne park eden gezici kütüphaneyi gören çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Çocuklar seçtikleri kitapları alma ve imkanı buldu.

"Amacımız bilgide eşitliği sağlamak"

Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan, ilçede birçok projeye imza attıklarını, bu projelerden birinin de gezici kütüphane olduğunu söyledi.

51 köyde bu hizmeti vermeyi hedeflediklerini, şu ana kadar 19 köye bu hizmeti ulaştırdıklarını anlatan Arıcan, her hafta 4 kitap götürüldüğünü aktardı.

"Gidilen her durakta 70'in üzerinde ödünç ve iade işlemi yapılıyor. Haftada 300 kitabı gezici kütüphane aracılığıyla köylere ulaştırıyoruz." ifadelerini kullanan Arıcan, kitapların yüzde 80'inin 6-15 yaş, geriye kalanının ise yetişkinlere yönelik olduğunu belirtti.

Arıcan, kütüphanenin köylerdeki öğrencilerin eğitimlerine olumlu katkı sağlayacağını düşündüklerini dile getirerek, amaçlarının şehir merkezleri ya da ilçelere göre dezavantajlı konumda olan köydeki öğrencilerin bu durumunu avantaja çevirmek olduğunu vurguladı.

"Bu sayede okumadığım kitapları okudum"

Öğrencilerden Sema Yıldız, gezici kütüphane ile kitaplardan en iyi şekilde yararlandıklarını belirterek, bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Şerife Kartal (13), daha önce okumak istedikleri kitapları köyde bulamadıklarını ifade ederek, sunulan hizmetten mutluluk duyduklarını aktardı.

"Bu sayede okumadığım kitapları okudum. Her hafta bizlere kitap getiriyorlar. Bayağı yararlandık." diyen Kartal, Cizre Belediyesine teşekkür etti.

Selman Örgen, farklı kitaplar okumanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Gezici kütüphanenin getirdiği kitaplar sayesinde okumamız gelişti. Daha önce ulaşamadığım, okuyamadığım kitapları okudum." dedi.