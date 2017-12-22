Hafız kardeşlere ödül

Uluslararası Kur’ân-ı Kerim’i Ezbere Okuma Yarışması’nda dünya birinciliği kazanan hafız kardeşler ödüllendirildi.

Kalbe Yolculuk Derneği’nden yapılan açıklamada, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 28-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen yarışmada birinci olan hafız Faruk ve Muharrem Şahin kardeşler, bünyesindeki 2 bin 100 şirket ve sahipleri adına, Mega Center Yönetim Kurulu tarafından altınla ödüllendirildi. Ödülleri Mega Center Başkanı Kemal Altınkılıç, hafız kardeşlere takdim etti. Dernek başkanı Hafız Selman Okumuş’un, hafız kardeşleri yarışmaya nasıl hazırladıkları anlatılan açıklamada, hafızların performanslarını ve dereceye girmelerini detaylarıyla katılımcılara aktardığı ve öğrencilere nasıl hafızlık yaptırdıklarını Mega Center Yönetim Kurulu ile paylaştığı aktarıldı.

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