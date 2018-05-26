Hani eğitim parasızdı?

Anayasa’nın 42’nci maddesine “İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır” deniliyor. Ancak bunun lÂfta kaldığını belirten veliler isyan etti ve MEB’i göreve çağırdı.

İstanbul’da bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu yöneticilerinin öğrencilerden sürekli farklı başlıklar altında para istemesi tepkilere yol açmış ve çeşitli olaylar yaşanmıştı. Velilerin ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği eylemler sırasında olaylar çıkmış ve eylemde bulunan vatandaşlar gözaltına alınmıştı. Seslerini duyurana ve bu hukuksuzluğu bitirene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten veliler ‘okul müdürü görevden alınmalı’ çağrısında bulundu.

Sorumlu kim?

“Yok tiyatro 5 TL, yok mürekkep bitti 3 TL, o bitti, bu bitti. 5 TL, 10 TL, 20 TL derken sürekli para isteniyor bizden” diyen bir veli, son olarak yine 25 TL istendiğinde öğrenci velilerinin kendi aralarında seçtiği ve sınıf annesi denilen velinin çocuğunu “neden para vermiyorsun?” diye sıkıştırdığını belirtti. İki çocuk annesi veli, “Çocuk da eve ağlayarak geldi. ‘Anne sen vermiyorsun, herkes veriyor ben üzülüyorum, ağlıyorum’ dedi. Sınıf annesiyle tartıştık. Millî eğitimi arayarak yaşananları söyledik. O da bize ‘biz gereken yardımı yapıyoruz. Bir lira dahi vermeyin’ dediler. Ama karşı taraf bizi sıkıştırıyor. Çocuklarımız mağdur oluyor” diye konuştu.

Öğrenciler sınıftan çıkarılmıyor

Okulun spor salonunun ise başka bir okula kiralandığını aktaran veliler kendi okullarındaki çocukların bu sebeple 23 Nisan’ı bir hafta öncesinden kutladığını ifade etti. Veliler, okul bahçesine yapılan park için yine kendilerinden para talebinde bulunması konusunda ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “10 TL getiren balona biniyor. Getirmeyen sınıftan çıkarılmıyor. Parası olan binecek olmayan camdan bakacak. Böyle bir şey olamaz. Müdür görevden alınsın istiyoruz. İnsan gibi insan gelsin. Dini, ırkı, siyaseti hiç önemli değil. Hangi siyasetten olursa olsun fark etmez. Yeter ki insan olsun.”

Bu para nereye gidiyor?

Okul yönetiminin sürekli para talep etmesinden artık bıktığını söyleyen bir diğer öğrenci velisi de geçinmekte zorlanırken kendilerinden her fırsatta para istenmesine anlam veremediklerini belirtti. Veli “1 ya da 10 TL önemli değil. Sürekli isteniyor. O kadar öğrenci var. Her birinden 10 TL alındığını düşünür ve hesaplarsak çok fazla paraya denk geliyor. Bu para nereye gidiyor?” diye sordu. Okul idaresinin okulun hiçbir şeyiyle ilgilenmediğini ifade eden velilerden Esin Taştan da “Ben sınıf annesi olarak askımı kendim taktım. Matkapla duvarı ben deldim. Gidin tuvalette bakın rezil bir durum. Aidat yasak diyorlar, ama bunu bağış adı altında alıyorlar. 40 TL alıyorlar” diyerek, bu sorunlar ve usûlsüzlükler dolayısıyla okul müdürünün görevden alınmasını bekledikleri ifade etti.