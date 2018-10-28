Hedef, tam adam yetiştirmek

Okullardaki yaz tatili süresinin Avrupa’daki gibi 200 gün olabileceğini söyleyen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, zorunlu din dersiyle ilgili, “İçinde ‘zorunluluk’ geçen bir kelimeden bahsediyoruz. Zaman içerisinde demokrasinin dönüşmesiyle bazı insanlar başka ders almak isteyebilir. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli” dedi.

CNN TÜRK’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Selçuk’un açıklamalarından satır başları şöyle: Eğitimde tümüyle sancısız bir değişim öngörüyoruz. Türkiye’de algısal olarak sık sık değişiklikler yapıldı ve bu çocukların huzursuz olmasına yol açtı. İstiyoruz ki önümüzdeki üç yıl içerisinde neyin hangi aşamada olacağı belli olsun. Net bir yol haritası olsun ve insanlar huzursuz olmasın istiyoruz. Biz yarım insan yetiştirmeyelim, tam insan olsun.

YILLARDIR SÜREN SORUNLAR VAR

Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar, çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir. Din dersleri içinde ‘zorunluluk’ geçen bir kelimeden bahsediyoruz. Kimin için zorunlu diye baktığımızda bu tartışılır. Zaman içerisinde demokrasinin dönüşmesiyle bazı insanlar başka dersler almak isteyebilir. Devlet politikası var. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli.

‘ANDIMIZ KARARI 5 YILDIR BEKLEMEDE’

Andımız kararı 5 yıldır beklemede olan bir karar. Eğitimde vizyonun olduğu bir haftada Danıştay açıklama yapıyor. Gelecekle ilgili bir kurgulama yapmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ‘neden şimdi çıkıyor?’ dedi haklı olarak. Bu konu bilimsellikle iglili bir konu değil, bu siyasal bir mesele. İstanbul