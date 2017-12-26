Helal beslenen çocuk ahlaklı olur

Uzman diyetisyen Havva Arın, “Çocuklarda kaliteli beslenme” seminerinde inançlı ve ahlÂklı bir neslin helÂl beslenme sayesinde yetişeceğini belirtti.

Uzman diyetisyen Havva Arın, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuklarda kaliteli beslenme” seminerinde inançlı ve ahlâklı bir neslin helâl beslenme sayesinde yetişeceğini belirtti. Çocuğun anne karnından itibaren beslenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Arın, “Gebelikte annenin beslenmesi ve aldığı gıdalar çocuğun karakterini belirlemede önemli oluyor. Siz helâl ve temiz besleniyorsanız o zaman çocuğunuz inançlı, kötülükten uzak, iyi ve ahlâklı bir insan olur” dedi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde “Çocuklarda kaliteli beslenme” konulu seminer düzenlendi. Panelde kadınlara seslenen uzman diyetisyen Havva Arın, helal beslenmenin çocukların geleceği açısından önemini anlattı.

Gıdalar, çocuğun karakterinde önemli rol oynuyor

Arın yaptığı konuşmada “Hepimiz söyleriz ‘Çocuğuma şefkatli davranıyorum, ona iyi bakıyorum, istediği ne varsa alıyorum, onu iyi okula gönderiyorum’ diye ancak bir çocuğun yetişmesi için bu yeterli değil. Çocuk yetiştirmede aile eğitimi, toplum, okuduğu okul, öğretmenleri tabiî ki önemli, ama çocuğun anne karnından itibaren beslenmesi de önemli hatta annenin gebelikten önce beslenmesi bile çocuğu etkilemekte. Beslenmelerine de dikkat etmeliyiz. Anne karnındaki çocuk konuşmalarınızdan hareketlerinize ve yediklerinize kadar her şeyden etkilenir. Aldığınız gıdalar çocuğun karakterinin belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Gebelikten itibaren çocuğun beslenmesine, onlara yedirdiğimizin helâl mi haram mı diye dikkat etmemiz gerekiyor. Siz helâl ve temiz beslenirseniz o zaman çocuğunuz inançlı, kötülükten uzak, iyi ve ahlâklı bir insan olur”.

Çocuğunuz çikolata yerken içiniz cız etti mi?

“Anne olmak demek merhametli olmak, yüreğinin cız etmesi demektir. Peki çocuğunuz hiç çikolata yerken içiniz cız etti mi? Bir arkadaşınız çocuğunuza meyve suyu ikram ederken yüreğiniz cız etti mi? Biz çocuklara içinde zararlı katkı maddeleri bulunan meyve suyu veya çikolata değil aslında yavaş yavaş zehir veriyoruz. Biz bunu kendi ellerimizle yapıyoruz. Beden bize emanet. Zararlı ürünler yedirdiğinizde o çocuk artık o bedeni kirletmiş oluyor. Bu tertemiz bedeni Allah’a kirlenmiş şekilde veriyoruz” dedi.

İstanbul – Yeni Asya