Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretim yapan Gürakar İlk ve Ortaokulunda Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri tarafından her yıl bir il veya ilçede, bir okula kütüphane kazandırmak amacıyla yürütülen ‘Her Yıl 1 Okyanus” projesi ile kütüphane kazandırıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde eğitim ve öğretim yapan Gürakar İlk ve Ortaokulunda Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri tarafından her yıl bir il veya ilçede, bir okula kütüphane kazandırmak amacıyla yürütülen ‘Her Yıl 1 Okyanus” projesi ile kütüphane kazandırıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kurumsal İletişim ve Pazarlama şefi Tülay Selen Yüksel, “Projenin en önemli özelliği süreklilik sağlayacak olmasıdır. Her yıl Türkiye’nin dört bir yanından gelen kütüphane talepleri tarafımızca incelenecek, ihtiyaç sırasına göre okullarımız belirlenecektir. Böylelikle ismini verdiğimiz projeyle her yıl mutlaka bir kütüphane kuracağız” diye konuştu.

Haber: Musa Aydın - İstanbul