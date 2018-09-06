Hizmetiçi eğitimler gönüllüleri bekliyor

Yeni Asya Vakfı’nın faaliyetleri arasında gençlere hizmet için eğitim desteği vermek de vardır. Bu konuda görevli olan M. Ali Kaya ile bir sohbet gerçekleştirdik.

Önce kendinizi tanıtır mısınız?

Aslen Tokat’lıyım. Kayseri İmam-Hatip Lisesini ve Kayseri İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1984 yılında Trabzon Of İmam-Hatip Lisesinde göreve başladım. Daha sonra Amasya Suluova Lisesi’nde öğretmenlik, Suluova İmam-Hatip Lisesi’nde Müdür muavinliği yaptım. 1995 yılında Tokat Turhal İmam-Hatip Lisesi’ne okul müdürü orarak atandım ve 15 sene Turhal’da 2010 yılından sonra Zile İmam-Hatip Lisesi’nde görev yaptım. 2013 yılında emekliye ayrıldım. Yeni Asya Vakfı’nda “Hizmetiçi Eğitim” biriminde gönüllü olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Yeni Asya Gazetesi’nde yazarlık ve Yeni Asya Neşriyat’ta editörlük yapmaya devam ediyorum. Akademik yayın yapan Köprü dergisinin de Sorumlu Yazı İşleri Müdürüyüm.

Mehmet Ali Kaya

Yeni Asya Vakfı Hizmetiçi Eğitim Merkezi nedir?

Yeni Asya Vakfı Hizmetiçi Eğitim Merkezi vakfın amacı doğrultusunda çalışmak ve daha verimli hizmet verebilmek için vakfın gönüllü çalışanlarını hizmetiçi eğitimden geçirmektir. Bunu iki aşamada yapıyoruz. Birinci “Hızlandırılmış Eğitim” bunu yazın bir ay olarak uyguluyoruz. Bu yaz Şirinevler’de erkek, Ümraniye’de hanım katılımcılar ile bunu gerçekleştirdik. Asıl gönüllü çalışanlarına uzun süreli bir hizmetiçi eğitim programını bir sene boyunca yapıyoruz. Üçer aylık programın ilk üç ayını Ekim-Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştireceğiz. İkinci üç ayını da Mart-Nisan ve Mayıs aylarında yapmayı planladık. Bu program erkekler için Şirinevler Vakıf Kültür Merkezi’nde hanımlar için de Ümraniye Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Kontenjanımız 10 gönüllü ile sınırlandırılmıştır.

Burada nasıl bir hizmetiçi eğitim veriyorsunuz?

Vakfımızın amacı tüzüğünde de belirtildiği gibi “Millî, ahlâkî, dinî ve tarihî esaslara bağlı kalarak her türlü faaliyette bulunmak. İlim dallarında araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek. Vakfın gayesine uygun çalışma yapan kişi ve kuruluşlara maddî ve manevî yardımda bulunmak. Vakfın gayesine uygun olarak yerli ve yabancı ilim adamları, araştırmacılar ve müesseseleriyle münasebetler kurmak. Konferans ve seminerler tertip etmek.” Tabiî devam ediyor “Matbaa, kütüphane ve eğitim siteleri açmak, kurslar, paneller, konferanslar ve açıkoturumlar düzenlemek...” Tabiî ki bu görevleri yapabilecek gönüllü elemanların bu konularda bilgilendirilmesi ve teknolojiyi kullanmayı öğrenmesi, araştırma yapması, gazete ve dergilerde yazılar yazması gerekiyor. Bu da ciddî bir hizmetiçi eğitimi gerektiriyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz.

Hizmetiçi Eğitimde ne gibi eğitimler veriyorsunuz?

Evvelâ düzgün “Okuma ve Anlama Teknikleri, yazı yazma ve araştırma yapma, “Güzel Konuşma ve Yazma tekniklerini” öğretiyoruz. Risale-i Nur Külliyatı’nı okuyup anlamaya yönelik seminer ve müzakere tarzı çalışmalar yapıyoruz. Bunların yanında “İnsan İlişkileri ve Görgü Kuralları” Teknolojiyi kullanma becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Bunların yanında Kur’ân-ı Kerîm’i de tecvidli okuma, ilmihal bilgileri ve Osmanlıca okuma ve yazma dersleri de veriyoruz. Her katılımcıya istediği bir konuda “tez” hazırlatıyor ve bunun tekniklerini öğretiyoruz. Bu konuda gönüllü olarak bize yardım edecek uzman eğitimci ve akademisyenleri danışman olarak görevlendiriyor bu dersleri verdiriyoruz. Bunun için başta Risale-i Nurlar olarak çokça kitap okutuyoruz.

Hizmetiçi Eğitime katılım şartlarınız nedir?

Katılımcıların üniversite mezunu olması, geldikleri yerde bulunan Vakfımızın temsilcilerinden referans alarak gelmelerini ve vakfımızda gönüllü çalışan eleman olmalarını istiyoruz. Onlar vakfımızın misafiri ve gönüllü elemanı oldukları için biz onlardan herhangi bir ücret talebinde bulunmuyoruz. Vakfımız gerekli desteği bize veriyor, biz de zaten vakfın tüzüğüne uygun faaliyet yapmış oluyoruz.

Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.

RÖPORTAJ: KÜBRA ÖRNEK

kubraornek33@gmail.com