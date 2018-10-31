İdlibli hafızlara icazet

Suriye’nin İdlib ilinin kuzey kırsalında Kur’ân-ı Kerîm eğitimini tamamlayan ve hafızlık icazetini alan öğrenciler için tören düzenlendi.

Türkiye sınırı yakınlarındaki Ataa Köyü’nde, Kur’ân-ı Kerîm eğitimini bitiren 13 ila 35 yaşlarındaki 26 öğrenci için gerçekleştirilen tören, Kur’ân tilâveti ve ilâhilerin okunmasıyla başladı. Camide düzenlenen icazet törenine, hafızlar ile aileleri katıldı. Ataa Köyü kampı Müdürü Ahmet Haşim, öğrencilerin Kur’ân-ı Kerîm hafızlık eğitiminin 4 aydan daha az bir süre içerisinde tamamladığını söyledi. Şuhri, Kur’ân-ı Kerîm’in ezberlenmesinin kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu dile getirdi.

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