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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

İkili öğretimin bitmesi zor

20 Haziran 2017, Salı
ERG, ‘Türkiye’de Eğitime Ayrılan Kaynaklar’ başlıklı bilgi notunda ikili öğretimin yakın zamanda son bulmasının gerçekçi görünmediğini belirterek, ailelerin eğitim harcamalarının arttığına dikkat çekti.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), ‘Türkiye’de Eğitime Ayrılan Kaynaklar’ başlık bir bilgi notu ile eğitim bütçesini değerlendirildi.

Buna göre kamu tarafından eğitime ayrılan bütçenin yüzde 77’sini oluşturan MEB bütçesi, 2016 yılında 76.4 milyar lirayken 2017 yılı için 85 milyar liraya çıktı. Yıllar içerisinde gerçekleşen enflasyon da dikkate alındığında bütçenin 2006’dan bu yana 2 katına çıktığı anlaşılıyor. Metinde, ikili öğretimin yakın zamanda son bulmasının gerçekçi görünmediği belirtilerek, ‘’2015 yılına ait verilere göre, ikili öğretim oldukça yaygın. İlkokul öğrencilerinin yüzde 50.5’i, ortaokul öğrencilerinin yüzde 40.8’i, ortaöğretim öğrencilerinin yüzde 10.2’si ikili öğretim yapan okullara devam ediyor. 2016’da temel eğitim kademesinde yapı tesisi için yaklaşık 864 milyon lira ayrıldı. Derslik sayısı ise son bir yılda yaklaşık yüzde 4 arttı. 2017 yılı için ayrılan yapı tesisi ödeneğiyle derslik sayısında benzer bir artış beklenebilir. Derslik sayısında yüzde 4-5 aralığında artış ile ikili öğretimin yakın zamanda son bulması ise gerçekçi görünmüyor.’’ ifadelerine yer verildi.

850 bin okul çağında Suriyeli

2016 verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 850 bin okul çağında Suriyeli çocuk yaşıyor. Bu çocukların yaklaşık 166 bini devlet okullarında, yaklaşık 331 bini de geçici eğitim merkezlerinde (GEM) öğrenim görüyor. Kapsayıcı bir eğitim için Suriyeli çocukların tümünün nitelikli eğitime erişimi önemli. Suriyeli çocukların eğitim haklarının tam olarak sağlanması için ayrılan kaynakların verimli kullanılmasına dikkat edilmeli.

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Eğitim hem aklı, hem kalbi nurlandırmalı

Etiketler: eğitim sistemi
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