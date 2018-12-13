"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'ndan eğitime ilişkin bölümler

13 Aralık 2018, Perşembe 19:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde, öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci 100 günlük icraat programını açıkladı

Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı"nda milli eğitime ilişkin yer alan bölümler...

Buna göre, temel eğitim ve ortaöğretimde denklik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak bir sistem kurulacak. Eğitimde, yerli ve milli değerlendirme araçları uygulamaya konulacak.

Okul öncesi eğitimde derslik ihtiyacının karşılanması için 6 ilde 50 taşınabilir sınıf yapılacak. Öğrenci yönlendirme sistemi olan "e-Portfolyo" sisteminin alan indeksleri belirlenecek.

Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili oluşturulacak web portalının e-Devlet'e entegrasyonu sağlanacak.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge

Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınavsız okullara yerleştirme kriterleri güncellenecek. Öğretmenlerin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlerin ek ders ücretleri yüzde 100 artırılacak.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde Hazine'nin kesinti oranı yüzden 15'den yüzde 1 indirilerek üretimlerin artırılması sağlanacak.

Okuma kültürünü artırmaya yönelik kalkınmada öncelikli yörelerdeki il ve ilçelerde 255 zenginleştirilmiş kütüphane açılacak.

600'den fazla okul açılacak

Tekli eğitime geçilmesinin artırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte 6 bin derslik yapılacak. Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için, ASELSAN, TAİ, HAVELSAN gibi köklü kurumlarla iş birliği yapılacak.

Öğretim programları, yayımlanan veya yayımlanacak ulusal meslek standartları ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarına göre güncellenecek. 54 ilde 648 okulun açılışı yapılacak. Ayrıca, 47 ilde 457 okulun temeli atılacak.

2019 Fuat Sezgin yılı bilim etkinleri düzenlenecek.

Üniversitelerde dijital okur yazarlık eğitimleri başlayacak

Yükseköğretim denklik işlemleri, dijitalleşme kapsamında e-Devlet üzerinden sunulacak. "Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" yüksek istişarelerle dört ülkede paneller düzenlenerek başlatılacak.

Türkiye ve İngiltere'deki üniversiteler arasında sürdürülebilir iş birliğinin artırılması amacıyla British Council ile ortak Türk günleri yapılacak.

YÖK tarafından belirlenecek pilot üniversitelerde öğrencilere dijital okur yazarlık konusunda eğitim verilecek. "Akademik İstihdam Platformu" oluşturulacak.

AA

Etiketler: eylem planı
Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlıklı yaşamak için erken kalk, spor yap, torunla oyna

    Tren kazasında yaralananlara ilişkin son durum?

    Afrin'deki terör saldırısından acı haber!

    Temsilcilerimiz gruplarındaki son maçlarına çıkıyor

    Obeziteye karşı refleks terapi

    NATO, Azak Denizi'nde artan gerginlikten endişeli

    Siyasetçiler dikkatli olmalı

    Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

    Kotasız tarife cep yakacak

    Galileo'dan 600 sene önce, "dünyanın döndüğü"nü keşfetti: El-Biruni

    Yemen görüşmelerinde taraflar anlaşmaya vardı

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Türkiye ile bütün konularda pozisyonumuz aynı değil

    İç savaşın sürdüğü Yemen'in Marib vilayetinin nüfusu göçlerle 10 katına çıktı

    Bakan Varank: İcat çıkaran gençler istiyoruz

    Tren kazasıyla ilgili 3 personel gözaltına alındı

    Ünlü Hollywood oyuncusundan İsrail'e 'ırkçı' suçlaması

    MÜSİAD: AB yolunda gösterilen çabanın somut karşılıkları ivedilikle hayata geçirilmeli

    Pakistan Senatörü Dr. Saif: İki ülke ilişkileri İstiklal Savaşına kadar uzanıyor

    Huawei vakasının ardından ABD-Çin ticaret savaşı belirsizleşiyor

    TESK'ten "vergi indiriminde süre uzatılsın" talebi

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    Cumhurbaşkanı nerede?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriterleri
    Genel

    Ankara'da hızlı tren kazasından üzücü gelişme: 9 ölü, 86 yaralı
    Genel

    Bu gece 'harika bir Kudret-i Samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile' seyredeceğiz
    Genel

    İltica başvurularında rekor kırıldı
    Genel

    Yargı siyasete alet edilmesin
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Ekonomik OHAL bir itiraf
    Süleyman KÖSMENE

    Hangisi tutarsız: Deizm mi, ateizm mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.