İl dışı kontenjan mağduriyeti

İL DIŞI TAYİNLERDE YETERSİZ KONTENJAN MAĞDURU OLAN ÖĞRETMENLER, “MAĞDURİYET ARTIK BİTSİN” DİYOR.

5 Haziran 2018’de il dışı atama başvuruları başlayacak, fakat il dışı atama bekleyen öğretmenler ne yazık ki umutsuz. Son 5 senedir öğretmenler il dışı atamalarda özellikle batı illerine (1. Hizmet Bölge İlleri) yeterince kontenjan açılmamasından dolayı yer değiştiremiyor. Zaten il dışı atamalarda batı illerine kontenjanların hiç açılmaması veya neredeyse yok denecek kadar az açılması alışkanlık haline gelmesi ise eleştirliyor.

BATI’DAKİ ÇOĞU İLDE KONTENJAN DAHİ AÇILMIYOR

Son yıllardaki il dışı atamada gösterilen okulların listesine bakıldığında batıya birçok alandan kontenjan dahi açılmadığı ya da bazı illerde sadece bir ya da iki tane okulun açıldığı rahatlıkla görülüyor. Nasıl ki il dışı atamaya başvurma hakkına sahip doğuda çalışan öğretmen sayısı üç beş ile ifade edilemiyorsa il dışı atamada da öğretmenlere alanlarında yok denecek kadar az sayıda okul değil bolca kontenjanı açılması gerektiği belirtiliyor.

BAKANLIK KISITLIYOR

Millî Eğitim Bakanlığı il dışı atamalarda eş durumu atamalarına öncelik verdiği için kontenjanları kısıtlıyor. Bu durumda yıllarca doğu bölgelerinde çalışan öğretmenlerin zorunlu hizmetleri bitmelerine rağmen 2. ve hatta 3. zorunlu hizmetlerini yapmalarına sebep olduğuna dikkat çekilerek, bu durum Türkiye’nin eğitim öğretimden sorumlu bakanlığına yakışmadığının altı çiziliyor.

“ÇAKILI” ÖĞRETMENLER

“Çakılı” kelimesi tayinlerde yer ettiği belirtilerek, hatta batı illerinde çalışan öğretmenler bile il dışı atamada yeterince kontenjan ayrılmamasından dolayı çakılı hale gelmiş durumda olduğu, hal böyle olunca da batı illerinde yaprak kıpırdayamıyor ifadesinin yanlış olmadığı ortaya çıkıyor deniliyor.

BAKANIN HABERİ YOK

Mağdur öğretmenler ise, Bakan ve Müsteşarla ilgili olarak da şunları kaydediyor: “En ilginç konu ise bakanın bu durumdan gerçekten haberinin olmaması. Bakan hiçbir zaman il dışı atamalardan bahsetmedi, müsteşarsa ‘il dışı atamaları gerçekleştirdik, hayırlı olsun’ twiti atmaktan öteye geçemedi. Sözleşmeli öğretmenliğin doğu bölgelerinde öğretmen tutamama sorununa çözüm olması için getirildiğini hepimiz biliyoruz. Yani bakanlık diyor ki ‘öğretmenleri doğuda tutamıyoruz o zaman bu öğretmenlerin yerine sözleşmeliler doğuda kalsın.’ Bu düşünceyle hareket eden bir bakanlıktan il dışı atama sorununu çözmesini beklemek saflık olur. Aslında sözleşmeli öğretmenliğin tekrar gelmesinin amacı batıdaki öğretmen yoğunluğunu, depo öğretmenleri eritmekten ibarettir.”