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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İngilizce düşündüğünü kanıtlayana otomobil hediye edecek

12 Mart 2018, Pazartesi 14:50
Türkiye Çevirmenler Derneği çevirmenlerinden Mustafa Özay, dil öğrenimi konusunda yapılan en büyük hatanın 'İngilizce düşünmek' olduğunu söyledi. Özay, kendisinin soracağı 10 soruya noter huzurunda doğru yanıt veren ve İngilizce düşündüğünü kanıtlayan kişiye otomobil hediye edeceğini dile getirdi.

İngilizce öğrenmenin cümle kurmayı öğrenmekle mümkün olacağını söyleyen Özay, şöyle konuştu:

"Size birisi cümle kurmayı öğretiyorsa dili öğretiyordur. Türkiye'de bu konuda çok sorun var. En tepedeki problem ise 'İngilizce düşün' algısı. Aslında bir dilde düşünme kavramı yoktur. Bazılarının 'İngilizce düşün' dediği o dilde düşünmek değil o dildeki kavram karşılığıdır. İngilizcede üç tane cümle yapısı var. Türkçe'de de öyle. Kafamızda hangi fikir oluşursa oluşsun daima bu üç cümle yapısına göre şekillendiririz. Ne matematiksel ne linguistik, dil bilimsel olarak dördünü bir cümle yapısı yok. Biz bunu öre öre gidiyoruz. İnsanlar 7, 10, 15 saat sonra 20-25 kelimelik cümleler kuruyor. Katılımcılarımız içinde 12-13 sene İngilizce kursuna giden insanlar var. Bu sürede üç tane üniversite bitirirsiniz ama İngilizce öğrenemiyorsunuz. O da sistemsizlik sorunundan kaynaklanıyor. Bu söz ettiğim cümle yapısından birinden başlıyoruz. Süreç içerisinde hepsi bitiyor. Daha sonra bu cümle yapılarının alt uygulamaları olan ileri düzey yapıları da anlatıp olayı bitiriyoruz" diye konuştu.

'FİİL YA DA FİİLİMSİLER ENSTÜRMANDIR'

İnsan beyninin ilk fonksiyonunun düşünmek olduğunu ifade eden Özay, "Bizim bütün fiil ya da fiilimsilerimiz beynin düşünme eyleminin dışavurum enstrümanlarıdır. Düşündüğümüzü duyarız, koklarız, düşündüğümüze ağlarız, güleriz, söyleriz. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Örneğin fırından yeni çıkmış bir ekmek düşünelim. Bunu dünyada kime gösterirseniz gösterin beyinde oluşan düşünce yenecek bir şey olduğudur. Bu, yaşanan yere, kültüre göre her yerde farklı bir kelime ile eşlemiş. Bizde ekmek olmuş, İngilizcede 'bread' olmuş başka dillerde farklı şekilde terimsellmiş" dedi.

'365 DEPO YAKITIYLA SIFIR OTOMOBİL'

'İngilizce düşünmek' diye kavramın olmadığını ancak İngilizce düşündüğünü iddia eden biri varsa ona kapısının açık olduğunu söyleyen Özay, "Bunu iddia eden kişi canlı yayında ve noterin olduğu bir ortamda ana dili İngilizce olan birinin cevap verebileceği 10 soruya cevap verecek. Eğer sorulara doğru yanıt verirse ona 365 depo yakıtıyla beraber sıfır bir otomobil hediye edeceğiz. Sorulara örnek verecek olursak mesela 3 basamaklı bir sayı ile 2 basamaklı sayının olduğu bir çarpma işlemini ilkokul üçe kadar okumuş ana dili İngilizce olan bir İngiliz çok rahat yapabilir. Gelecek kişi de bunu yapacak. Türkçede bu işlemi nasıl yapıyorsa İngilizce olarak yapacak ve satır satır yazacak. Eğer kişi kafasındaki dil formatının İngilizce olduğuna inanan bir insansanız bunu yapmanı lazım" diye konuştu.

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