İngiltere’de küçük kız çocuğu 7 yaşında hafız oldu

İngiltere’nin Luton şehrinde yaşayan 7 yaşındaki Maariya Kur'an-ı Kerim’i ezberledi.

Maariya daha 5 yaşındayken Suriye için düzenlenen bir yardım yarışmasında Yasin Suresi’ni ezberledi. Kısa bir süre sonra da yerel bir medresede Kur'an’ın son cüzünü ezberledi.

Ardından Maariya’nın annesi kızının ezber yeteneği olduğunu fark etti ve onun hafız olmasını istedi. Ancak bulundukları yerin yakınlarında hafızlık kursu bulunmadığı için annesi bu görevi üstlendi.

Annesi ve Maariya’nın hafızlık serüveni kolay değildi. Günlük bir planlamayla birlikte Maariya günde 3 periyotluk bölümde toplam 5 saat çalışıyordu. İlk olarak okul öncesi yeni ezberini yapıyor, okul sonrası yaptığı ezberi okuyor ve ardından da akşam yemeğinden sonra o gün öğrendiklerini tekrar ediyordu.

2 senelik gayretin ardından Maariya Kur'an’ın tamamını ezberlemeyi başardı. Maariya’nın annesi kızının bu başarısı sayesinde yeryüzünün en gururlu annesi olduğunu söyledi.

HABER: Mahmut Cemal Çakır