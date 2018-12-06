‘İşaret Dili’ dersi geliyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işitme engellilerin eğitiminde yaşanan sorunları, TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Millî Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi yöneltti. Önergeyi cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ‘özel eğitim öğretmenliği’ eğitimi verilen okullarda “Türk İşaret Dili” dersinin yer alacağını açıkladı. Selçuk, ayrıca söz konusu program için oluşturulan seçmeli ders gruplarıyla da Zihin Yetersizliği, Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Özel Yetenek, İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği olmak üzere derslerin toplam altı alt uzmanlık alanına göre gruplandırıldığını sözlerine ekledi. Öte yandan Selçuk, 2017-2018 eğitim öğretim yılı verilerine göre Türkiye geneli (ilköğretim+ortaöğretim) işitme engellilere yönelik okul sayısının 90, öğrenci sayısının 3.753, öğretmen sayısının ise 1.184 olduğunu açıkladı. Ankara – Ahmet Terzi

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