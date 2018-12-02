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İşaret diliyle Kur'an öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar

02 Aralık 2018, Pazar 22:55
Kütahya'da, işitme engellilere yönelik kurslara katılan 33 kişi, işaret diliyle Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

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İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerini toplumun her alanına ulaştırmak için büyük çaba gösterdiğini, bu çerçevede engellilere yönelik de çalışmaların yapıldığını söyledi.

Engelli vatandaşların camilere rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için daha önce "Engelsiz Cami, Engelsiz ibadet" projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Anatoprak, Kütahya'da işitme engellilere yönelik, işaret dili eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.  

Anatoprak, il genelinde 33 işitme, 40 bedensel ve 4 görme engelliye yönelik kurslar verildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Yenidoğan Kur'an kursumuzda, işaret dili eğitimi alan Emine Üye hocamızın nezaretinde işitme engelli bayan kardeşlerimize yönelik Kur'an ve dini bilgiler eğitimi verilmekte. Yine bu kapsamda Şehitler Camimizde erkeklere yönelik işaret diliyle Kur'an ve dini bilgiler eğitiminin yanı sıra işaret dili ile cuma hutbesi hizmeti verilmekte. Başkanlığımız bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Kurslar sonunda umre ödüllü yarışmalar düzenleyerek dereceye giren kursiyerleri umreye gönderiyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen yarışmaya Kütahya'dan katılan işitme engelli kardeşimiz Abdullah Demir Türkiye ikincisi olarak umreye gitmeye hak kazandı."

Diyanet İşleri Başkanlığının görme engelli vatandaşlar için Braille alfabesiyle çalışmalar yürüttüğünü anlatan Anatoprak, "Allah'ın dini her yere ulaşmalı. Başkanlığımız bu konuya hassasiyetle yaklaşıyor. Arkadaşlarımız çok gayretli. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Onların dünyasına girmek çok güzel"

Kütahya Müftülüğünce açılan işaret dili eğitimine katılarak işaret dilini öğrendiğini ve yaklaşık 5 yıldır Yenidoğan Kız Kur'an Kursu'nda işaret diliyle Kur'an ve dini bilgiler eğitimleri verdiğini belirten Emine Üye de kursiyerlerin önce zorlandığını aktardı.

Üye, engelli kursiyerlere sabırlı olmalarını tavsiye ettiğini dile getirerek, "Yavaş yavaş öğreteceğimi söyledim, sevdirmeye çalıştım. Kursiyerlerim öğrendikçe çok mutlu oldular, sevindiler. Onlarla olmak, onların dünyasına girmek çok güzel. İşaret diliyle eğitim vermeyi ve öğrencilerimi seviyorum." diye konuştu.  

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kütahya Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen işaret dili eğitimlerine katılarak işaret dilini öğrendiğini ve yaklaşık 5 yıldır işaret diliyle Kur'an ve dini bilgiler eğitimi verdiğini aktaran Şehitler Camisi imam hatibi Ahmet Aydın da tüm işitme engellileri kurslarına katılmaya davet ettiklerini söyledi.

İşaret dili tercümanı aracılığıyla duygularını dile getiren işitme engelli Abdullah Demir ise kurs sayesinde Kur'an ve dini bilgiler öğrendiğini belirterek, Türkiye ikinciliği elde ettiği yarışmada umreye gitmeye hak kazandığını, çok sevinçli ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

AA

Etiketler: kütahya, kur'an, işaret dili
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