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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

İstanbul'da ulaşım 22 Eylül'de yüzde 50 indirimli olacak

18 Eylül 2018, Salı 15:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla kent genelinde toplum ulaşım araçlarının 22 Eylül'de yüzde 50 indirimli hizmet vermesi kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla kent genelinde toplum ulaşım araçlarının 22 Eylül'de yüzde 50 indirimli hizmet vermesi kararı verdi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, her yıl 16 ile 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, şehrin sürdürülebilir ulaşım sisteminin geliştirilmesi ve kentsel hareketliliğin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Bunun için de insanların toplu ulaşımı tercih etmeleri için ücretlerde belli bir indirime gidilmesi yönünde karar alındı.

Alınan karara göre, İstanbul'da 22 Eylül gününün başladığı gece saat 00.00'dan başlayarak 23.59'a kadar tüm toplum ulaşım araçları yüzde 50 indirimli olacak.

Vatandaşlar, yaklaşık 24 saat boyunca; İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım sistemleri; İETT, şehir hatları ve özel deniz toplu taşıma araçları, Metro İstanbul bünyesindeki bütün raylı sistemler ile füniküler, Otobüs A.Ş ve Özel Halk Otobüsleri'nde yüzde 50 indirimli yolculuk yapabilecek.

Aynı karar çerçevesinde, vatandaşlar, sahip oldukları istanbulkart’ı okutmak suretiyle İSPARK tarafından işletilmekte olan "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri’nden" de yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.

AA

Etiketler: İstanbul, ulaşım, İBB
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