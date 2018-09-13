"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İşte bir öğrencinin aylık ortalama maliyeti

13 Eylül 2018, Perşembe 18:14
Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezince (EBSAM), "Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarına göre, bir öğrenci için okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi süresince yapılan masrafların veliye maliyeti aylık ortalama 218 lira olarak belirlendi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, EBSAM tarafından gerçekleştirilen bir öğrencinin eğitim harcamalarının belirlenmesine yönelik "Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, üniforma giyme zorunluluğu bulunan okullardaki öğrencilerin okula başlangıç masrafının, serbest kıyafet uygulayan okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafından daha yüksek olması dikkati çekti.

Serbest kıyafet uygulayan ilkokula başlayan bir öğrenci için yapılacak harcama ortalama 715 lira, ortaokula başlayan için 740 lira, ortaöğretime başlayan için 725 lira olarak belirlendi.

Üniforma giyme zorunluluğu bulunan ilkokula başlayan öğrenci için ise 980 lira, ortaokula başlayan için bin 5 lira ve ortaöğretime başlayan için bin 15 lira harcama yapılacağı hesaplandı.

Bir öğrencinin okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki süreçte sadece okul ihtiyaçları için yapılan harcamanın 23 bin 452 lira olduğu belirlendi. Bu harcama veliye ayda ortalama 217 lira olarak yansıdı.

Ortaöğretim eğitimi boyunca bir öğrencinin okul ihtiyaçları için de ortalama 10 bin 580 lira harcama yapıldığı belirlendi. Bunun için velinin ayda ortalama 220 lira harcadığı tespit edildi.

Kantin, yemekhane, okul servisi gibi masraflar dikkate alındığında bir öğrenci için yapılacak harcamanın, okul öncesi eğitim ve ilköğretimde ayda ortalama 628, ortaöğretimde de 679 lira olduğu hesaplandı.

Bir öğrenci için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim süresince yapılan masraflar dikkate alındığında bunun veliye maliyeti, aylık ortalama 218 lira olarak belirlendi.

TÜİK verileri dikkate alındı

Okula başlangıç ve eğitim masrafı hesabı, çeşitli verilerle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Araştırması kapsamında sunulan eğitim harcamaları verileri kullanılarak gerçekleştirildi.

Okula başlangıç harcamaları hesaplanırken okul aile birliğine bağış, forma ya da kıyafet, çanta, beslenme çantası, suluk, kırtasiye malzemeleri ve spor malzemeleri dikkate alındı.

Eğitim harcaması hesaplanırken de okula başlangıç masraflarının yanında velilerin çocukları için okul öncesinden ortaöğretimin sonuna kadar geçen süreçte yaptığı kırtasiye, öğretim materyali, okula düzenli bağışlar ve ulaşım giderleri gibi harcamalar göz önünde tutuldu.

AA

Etiketler: öğrenci, veli, maliyet
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Dehşet içindeler'

    İşte bir öğrencinin aylık ortalama maliyeti

    Meteoroloji de AKOM da İstanbul'u uyardı: 'Trafiğe çıkmayın'

    ÖSYM'den YKS ek yerleştirme tercihleri duyurusu

    İşçiler ücretsiz izne çıkarıldı, fabrikanın borç nedeniyle elektriği ve doğal gazı kesildi

    CHP'li Erdoğdu: Merkez Bankası'nın faiz artırımı 'siyasi tiyatro'

    "Medrese akademiden, akademi medreseden istifade etsin"

    Ergenekon davasına bakan hakim ve savcılara yeni soruşturma

    AB'den sınır güvenliği açıklaması

    TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

    İspanya'dan Suudi Arabistan'a lazer güdümlü bomba satışı

    Rektörlük için 3 yıl profesörlük yapma şartı kaldırıldı

    Ayasofya'nın ibadete açılması talebine mahkemeden 'yetkisizlik' kararı

    CHP'den ekonomik değerlendirme raporu

    Diyanet'in bütçesi Suriye'ye de veriliyor

    Merkez Bankası politika faizini 6, 25 puan artırdı

    TÜRKSAT Erdoğan'ın talimatıyla TL'ye dönüyor

    ABD, Suriye'deki askeri varlığını artırıyor

    AİHM, kitle izleme sistemi konusunda İngiltere'yi haksız buldu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Selim Gündüzalp'i rahmetle anıyoruz
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB ile yeni sayfa?
    Mustafa Göknur

    Musîbetlere bakışımız nasıl olmalı?
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı Kemalizm mi dediniz!
    Genel

    Türkiye, Suriye gibi olmadıysa bunu Nur Talebelerine borçlu
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm âlemini batıran darbeci zihniyet değil mi?
    Genel

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor
    Genel

    'Yerel seçimlerde İYİ Parti-CHP ittifakında AKP dokuz ili kaybedebilir'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.