İşte TEOG yerine gelen yeni sistem

Liseye geçişte TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından canlı yayında açıklandı.

2018 yılında liselere geçişte uygulanılacak yeni sınav sisteminin detaylarını paylaşan Bakan İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelen sınavın nitelikli liselere giriş için haziran ayında gerçekleşeceğini, katılımın ise zorunlu olmadığını açıkladı. 60 sorudan 90 dakikada tamamlanacak liseye geçiş sınavının konuları ise 6-7-8.nci sınıf müfredatından sorulacak. İşte, liseye geçişte TEOG yerine gelen yeni sınav sisteminin tüm detayları...

TEOG yerine gelen yeni lise yerleştirme sistemi Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenleyeceği yeni lise yerleştirme sistemi hakkında son durumu ve detayları paylaşan Bakan Yılmaz, sınavın çoktan seçmeli sorulardan oluşacağını ve öğrencilere 60 soru yöneltileceğini ifade etti. Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni sınavın haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirileceğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistemin detaylarını açıkladı. Bakan Yılmaz, yeni sistemin adına ilişkin soruya, "Veli Tercihine Bağlı Serbest Kayıt Sistemi" şeklinde yanıt verdi. Bakan Yılmaz, "Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek" dedi. Proje okullar için tek sınav yapılacağını söyleyen Bakan Yılmaz, "İsteğe bağlı bir sınav. Soruları biz hazırlıyoruz. Hepsi bulunduğu illerde yapılacak. Merkezi bir sınav, yerelde yapılacak, bütün sorular bakanlığımızca hazırlanacak. Bu sınavı haziran ayının ilk hafta sonu yapacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Peki iyiydi de ne için değiştirdiniz? Bu da ihtiyaçtan kaynaklandı. Mevcutların en iyisi ama sıkıntıları var. bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği yönünde toplum tarafından algı var. biz bunu kapatmak zorunda kaldık. “Özel ders alanlar var” deniyor. Demek ki sistemimiz bunu artırmış olabilir. Algı gerçeğin önündedir.

Bir başka sınav yapıyoruz, iki sınav. O günlerde diğer öğrenciler okula gelmiyor. Bu da okulda aksamaya yol açıyor. Bir başka husus toplumda. Siz bunları alıyorsunuz, 6’ncı, 7’nci, 8’nci sınıfların başarı notları da eklenerek puan çıkıyor. O zaman da deniyor ki, özel okulların puanlarını cömert verdiği ifade ediliyor.

Bir başka husus, 8’nci sınıf öğrencilerimiz faaliyetlere katılamadığı. Çocuk 6’ncı sınıftan itibaren bu sınava hazırlanıyor. Çocukların en güzel zamanında, 8’nci sınıfta yapılacak sınav için bir yarışa giriyor. Bunun da bir olumsuzluğu var.

Bir başka husus, bu lise sonlarda da var. lise sondaki öğrenciler üniversite sınavı için devamsızlık yapılıyor. TEOG’a hazırlık için ilave devamsızlık ortaya çıktı.

YENİ SİSTEMİN ADI BELLİ OLDU

Bazen bir puanla kaybediyor. Bunları görmemek mümkün değil. Bizler her ne şikayet gelirse onu dikkate almak zorundayız. Herkes bu eksikliklerden mutabık mı? Mutabık. Sınavların yapıldığı gün diğer öğrenciler gelmiyor, eğitimi aksatıyor. 8’nci sınıfa katılmıyor, sosyal etkinliklere katılmıyor. Dolayısıyla bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için TEOG’un yerine, böyle çocuğu stresi kaldıracak, basit, kolay anlaşılır bir sistem getirelim.

Bizim sistemimiz şu. Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi'ni getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz, adresine en yakın okuluna yerleştirilecek. Esas şey bu. Bizim biliyorsunuz AK Parti Hükümetleri'nin programında da var. En iyi okul, eve en yakın okuldur diye sözümüz de var. Peki 2012 yılında 10’ncu kalkınma planı hazırlanıyor. 2014-2018 yıllarını içeren. Deniyor ki eğitimle ilgili bunlar bunlar bunlar yapılsın.

'EKRAN ÖNÜNE GELECEK, 5 TERCİHTE BULUNACAK'

Lütfen herkes açsın baksın, 10’ncu kalkınma planı. İşte şimdi bizim getirdiğimiz bu sistemde de evlatlarımızı kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasında bir ekran önüne gelecek, bu ekranda 5 tercihte bulunacak. Hiçbir öğrencimizi istemediği okul türüne yerleştirmeyeceğiz. Temmuz ayı içerisinde de, bütün öğrencilerimiz, 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Yeni sistemle birlikte bütün veli ve öğrencilerimiz daha en başta, ortaokul kaydı esnasında evlatlarının hangi listeye gidebileceğini de bilebilecek. Ortaokul ve lise arasındaki bir bağı kurmuş oluyoruz.

Tercihe bağlı ve adrese yerleştirme olacağı için sınav baskısı da kalkmış olacaktır. Bu yolla öğrencilerimiz sosyal sportif etkinlikler için vakit bulabileceklerdir. Adres bölgelerindeki sisteme, farklı akademik düzeylerde öğrenci gelecek, akademik çeşitlilik sağlanacak.

Gelen mesajlarda birisi, mevcut sistemde adeta okullar kategorize olmuş. Sonuçta hepsi sizin öğrenciniz, mutlaka okula yerleştireceksiniz. En düşük dilimde olan hepsini bir sınıfa koyduğunuzda bu öğrenciler öğretmene soru dahi sormuyorlar diyor.

'10 KATTAN FAZLA ARTIRDIK'

Bundan sonra göreceğiz ki, sınıfınızda başarılı bir öğrenci varsa o arkasından bir çok kişiyi sürükleyecektir. Bu yılın üniversite birincisi Konya’dan bir kızımızdı, görme engelli bir kızımız. Eğer dediler ki görme engelliler okuluna gönderseydiniz bu başarıyı elde edemezdi. İşte şimdi bizim bundan sonraki her öğrencimiz, fedakarlık da yaparaktan, çalışaraktan okulların kalitesini de artıracağız.

Esas gayemiz sınavsız liselere geçişi sağlayabilmektir. Bizim için bütün liselerimizi fen lisesi ayarına, sosyal bilimler lisesi ayarına ve proje okulları ayarına çıkarmamız lazım. Biz genelde pek az konuşuyoruz, ama bizim dışımızdaki herkes toplumda negatif algı, cevap verilmeyince doğruymuş gibi algılanıyor.

Biz geldiğimizde 58 tane fen lisesi var. Ne kadar öğrenci var? 12 bin öğrenci var. Şimdi fen lisesi sayımız 302. Öğrenci ne kadar? 120 binin üstünde. 12 binde aldık, 10 kattan fazla artırdık.

Liseye geçişte TEOG yerine gelen yeni sistem: Mahalli Yerleştirme Sistemi

PROJE LİSELERE GİRİŞ SINAVI İSTEĞE BAĞLI

Bu süreç içerisinde göreceksiniz liselerimiz başarılı oldukça, nitelikli okullar bölümü var. Hakkari’deki Artvin’deki Muğla’daki de aynı başarıyı gösterebilsin, aynı çağdaş eğitimi alabilsin.

Üniversite sonuçlarına bakın her bölgedeki tıp fakültesine giren var. TEOG sonuçlarına bakın her bölgeden birinci var. Biz gerçekten fırsat eşitliğinde büyük mesafe kaydettik. Diğer okulların kalitesini artırdığımız zaman sınavsız geçişi sağlayacağız.

Nitelikli okullar diyoruz. Nedir bu? Fen Lisesi. Ülkemiz genelinde 17 bin 749 orta okulumuz var, 11 bin 57 lisemiz var. 8’nci sınıfta 1 milyon 200 bine yakın öğrencimiz var. yüzde 90’ının üstündekini yerleştirdik, farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza isteyen 8’nci sınıf öğrencilerimizin girebileceği sınavlar hazırladık. 600 gibi bir rakam. Proje liseleri bunların içine giriyor, bu liselerin ismini ve sayısını açıklayacağız. Öğrencilerimiz sınava girmeden önce hangi okulların sınavla… 'Ben Tatvan’daki okula gireceğim, sınava bile girmeyeceğim' diyebilecek.

Sınava girme isteğe bağlı. Velilerimiz bu sınava ister yönlendirir, ister yönlendirmez. Bir okula girmek için sınava girmek zorundaydınız. Ama sınav mecburiyeti ortadan kalktı.

İsteğe bağlı bir sınav. Soruları biz hazırlıyoruz. Hepsi bulunduğu illerde yapılacak. Merkezi bir sınav, yerelde yapılacak, bütün sorular bakanlığımızca hazırlanacak. Bu sınavı haziran ayının ilk hafta sonu yapacağız. Okullar kapanmadan bunu yapacağız. Sınav sonuçlarını da haziran ayı içerisinde ilan edeceğiz. Sınav çoktan seçmeli soruların yer aldığı sözel ve sayısal sorulardan ve tek oturumdan oluşacak. Toplam 60 sorudan oluşacak ve 90 dakikalık sorular. 6 – 7 – 8’nci sınıf ders müfredatına ve ders kitaplarımıza uygun şekilde yapacağız.

Siz bizim müfredatımızla, ders kitaplarımızla çalışırsanız orada verilenleri alırsanız başka ihtiyacınız yok. Yerleşme amacıyla sınava giren öğrencilerimize 5 tercih veriyoruz. Ancak gerek bu sınava girenler, gerekse adrese yakın kaydedilecek öğrencilerin duyurusunu aynı anda yapacağız.

Ve biz şunu amaçladık. Okullarımız hayatın kendisi gibi olsun. Lisenin ilk günü öğrencinin göreceği başarılı ve başarısız algısını ortadan kaldırıyoruz.

'EN UYGUN SİSTEM OLARAK BUNU ÖN GÖRDÜK'

Aynı sınıfta farklı akademik düzeyde öğrencinin bulunmasını eğitim bilimi açısından önemli görüyoruz. Farklı seviyelerden oluşmuş, ortak gayeye yönelmiş bir liseye geçiş sistemi ön gördük. Stres unsuru olmaktan da çıkardık. Liseye geçiş uygulamasını başlattık. Bunu yaparken çok farklı alternatifler geldi.

Birisi budur mesela… Akademik başarıyı dikkate alın, sosyal gelişim puanını da dikkate alın. İkisini karıştırın, yüzde 85’in üstünde olanları bu sınava alın dedi. Birisi de dedi ki, hayır öyle yapmayın. Öğretmen yapmış olduğu sınavın soruları siz gönderin, açık uçlu olsun, öğretmen okuduğunu yüklesin, dolayısıyla siz de bunu görün. Bir yanlışlık varsa öğretmeni uyarın… Ama sonuçta epey bütün akademisyenlerle bir çalışma yapıldı. En uygununun, en az stres ve sıkıntıya taşıyacağımız sistem olarak bunu ön gördük. Şimdiden velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

ÖĞRENCİLER İMAM HATİPLERE Mİ YÖNLENDİRİLECEK? SAHTE ADRES KAYITLARINDA ARTIŞ OLACAĞI İDDİASI VAR?

Eğitim bölgeleri sisteminin nasıl oluşturulduğu ortaya çıktığında, kaygıya gerek olmadığı ortaya çıkar. Velinin tercihinin dışında öğrencimizi herhangi bir okula göndermeyeceğiz. Biz oluştururken, meslek lisesi de olsun, Anadolu lisesi de olsun, imam hatip lisesi de olsun. İki, yine eğitim bölgesi oluştururken, taleple ortaokul ve lisemizi biliyoruz, eşleştireceğiz. Ne çok fazla ne çok az… Yaşarken göreceğiz.

KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ OLUR MU?

Bunlara karşı çözüm bulabilmek mümkündür. Şunu diyorsunuz, adrese kayıtlı bir öğrenci var. şimdi buradaki insan göçecek… Onun yerine birisi gelecek. Samimi bir şeyse mümkündür, ama bunların kontrol mekanizmaları vardır.

MUHİTİMİZDEKİ OKULDA KAPASİTE 70 KİŞİ, AMA 100 BAŞVURU VAR. ELEME NASIL YAPILACAK? BİR YENİ SİSTEME KISA BİR İSİM KOYDUNUZ MU?

Liselere Kayıt Sistemi. Vatandaşımız biz ne dersen kendisi en iyi algıladığı şekilde oluşacak ama. Veli tercihine bağlı Serbest Kayıt Sistemi.

Geliyoruz, bir okula ola ki taşınmayla beraber 100 tane geldi. Orada da okul başarı puanını esas alacağız.

YABANCI OKULLAR YA DA BAZI LİSELER, ÖZEL SINAV YAPABİLECEKLER Mİ?

Özel sınav yapabilirler, isterlerse bizim sonucumuzu alırlar.

TEOG İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLER ADRESLERİNE YAKIN LİSEYE YERLEŞECEK Mİ? OKULLARA TABAN PUANI KALKTI MI? ÖĞRENCİNİN ADRESİ DEĞİŞTİĞİNDE, YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Biz geçişlere müsaade etmeyeceğiz. Biz, bundan sonraki kayıtla alacağımız öğrencilerimiz için taban puan kalkmıştır, adrese yakın okula kaydını yapacağım. Ama daha önce TEOG puanıyla girmiş öğrencinin yeni tercih yapmasına izin vermeyeceğiz.

ÖĞRENCİLERİN YENİ SİSTEMDE ETÜD MERKEZİNE İHTİYAÇ DUYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? OKUL İÇERİSİNDE SINIF SINIF BİR AYRIM DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Sınıf sınıf bir ayrım düşünmüyoruz. Aynı okul içerisinde A iyi, B negatif gibi olmasını istemiyoruz. Hepsinin bir arada bulunmasını istiyoruz.

SİZE GÖRE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİNDE REVİZYONA İHTİYAÇ VAR MI? YÖK’ÜN ÇALIŞMASI VAR MI?

Eğitim bir bütün. 'Üniversite çok iyi ama lise ortaokul kötü' bu da olamaz. İkincisi, bu YÖK tarafından daha sade, basit anlaşılabilir sistemi kendi evlatlarımıza tanıtmak için rehber öğretmenlerle birlikte tanıtım kampanyasına yapacağız. YÖK Başkanımız Yekta bey ile görüştüm. Halkımızdan gelen görüşler dikkate alınaraktan, onların da razı olabileceği bir sistemi ortaya koyacaklarını ifade etti. Ben mevcut sistemin eskiye göre daha… Ortaokul için söylediğim eksikliklerin aynısı liseler için de geçerliydi. Sınavın önemini azalttığında stres de artıyor. Doğrudan lise mezunu sayımız 900 bin, üniversite kontenjanı da 900 binin biraz üstünde. Ama üniversite sınavına daha fazla giriyor.

Biz diğer bekleyenleri bir şekilde problemini çözmüş olsak. Demek ki bir yılda mezun olan öğrenci kadar, kontenjanımız var.