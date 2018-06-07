"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Kabartma Kur'an-ı Kerim'e çok fazla ihtiyaç var'

07 Haziran 2018, Perşembe 15:35
Engelliler Koordinatörlüğünde görev yapan Sema Çakır, "Yeterli derecede kabartma Kur'an-ı Kerim'imiz yok, yetiştiremiyoruz. Bizim tek Kur'an'ımız kabartma olarak 6 kitaba denk geliyor." dedi.

İstanbul Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü, "37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" kapsamında düzenlenen, "Ayasofya Ramazan Sohbetleri"ne konuk oldu.

Engelliler Koordinatörlüğünde görev yapan Sema Çakır, kurum olarak İstanbul'un 30 ilçesinde engellilere yönelik din hizmeti yürüttüklerini kaydetti.

Çakır, din faaliyetlerinin yanı sıra her türlü engele sahip bireye ve birey yakınlarına yönelik Boğaz turu gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Tarihe bakıldığında engelli bireylerin dünyada ihmal edildiğinin altını çizen Çakır, "Son yıllarda engelliler konusunda bir farkındalık oluşmaya başladı. Özellikle Almanya, Hollanda bu konuda bizden daha ilerideler. Engellilere yönelik ciddi çalışmaları, hastanelerde manevi rehberlik çalışmaları var. Kilise bile 'hasta bir bireye nasıl rehberlik yapabiliriz' diye çalışıyor. Akademik olarak da bu konuya bakarak, sorunu teolojik ve sosyolojik zeminde çözmüşler." dedi.

"Kabartma Kur'an-ı Kerim yetiştiremiyoruz"

Çakır, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 81 ilde hastalara ve engellilere hizmet verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz İstanbul'da engellilere sadece Kur'an öğretmiyoruz, sadece ilmihal dersi vermiyoruz. Onlara bir doktorun, psikoloğun dokunamadığı gibi dokunmaya çalışıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda sahabeden görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum'a acıyarak bakmadı, ona değer verdi ve önemsedi. Hatta onu birçok kez yerine vekil kıldı. Bu çok değerli bir uygulama. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz'in sosyal hayatını da kendimize örneklememiz lazım. Eğer Peygamberimiz kendi yerine Ümmü Mektum'u bırakabiliyorsa, biz de bugün görme engelli bir bireyi vali yapabiliriz. Kaldı ki Efendimiz, bir ortopedik engelliyi sahabeyi de vali olarak atamıştır."

Türkiye'de görme engelli vatandaşlar tarafından kabartma Kur'an-ı Kerim'e yoğun bir talebin olduğunu da vurgulayan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef yeterli derecede kabartma Kur'an-ı Kerim'imiz yok, yetiştiremiyoruz. Bizim tek Kur'an'ımız kabartma olarak 6 kitaba denk geliyor. Küçükçekmece'deki kursumuzda kabartma Kur'an basan bir baskı makinemiz var ama yeterli değil. Bu durumla ilgili girişimlerimiz de oldu. Kendi kitaplarımızı müftülük olarak kabartma şeklinde basma gayreti içerisindeyiz. Eğer bu sıkıntıyı halledebilirsek Kur'an'ımızı, kitaplarımızı tüm dünyaya gönderebileceğiz."

"Görme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim eğitimini dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz"

Engelliler Koordinatörlüğü bünyesinde Görme Engelliler Kur'an Kursu öğreticisi, aynı zamanda görme engeli bulunan Hasan Uslu ise kendisine eğitim vermesi adına Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Avusturalya'dan, Afrika'dan teklifler geldiğine vurgu yaparak, "Görme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim eğitimini dünyada yaygınlaştırmak hedeflerimizden biri." ifadesini kullandı.

Uslu, son dönemde 4 hafız yetiştirdiklerini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'deki görme engellilere yönelik hafızlık eğitimi veren tek yatılı erkek Kur'an kursumuz Küçükçekmece'de. Aynı zamanda Bağcılar'da da kız Kur'an kursumuz var görme engellilere yönelik. Bunun dışında işaret diliyle 39 ilçede kurslarımız var. Şu anda da erkek kursumuzda 2 öğrencimiz hafızlığa hazırlanıyor."

AA

Etiketler: Türkiye, Kur'an-ı Kerim, diyanet, öğrenci
Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

    Uygur İslâm aliminin "siyasi eğitim merkezi"nde öldüğü iddiası

    'Man Adası iddiaları'na ilişkin tazminat davasında karar

    İnce: Saraydaki kültürü, kafayı yıkacağım

    Merkez Bankası yine faiz artırdı

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı düzenlenecek

    Milletvekili adayı Dökmeciler: Devletin bekâsı hükümetin bekâsı ile bir tutuluyor

    Akşener: Mutlaka alternatif üretmeyi severim

    Türkiye'de nüfusa kayıtlı 3.5 milyon Suriyeli sığınmacı var

    ABD ile S-400 anlaşmazlığı sürüyor

    Trump'tan Beyaz Saray'da ilk iftar

    Erdoğan: Türkiye'de basın özgürlüğü var

    Millet artık T A M A M diyecek
    📷

    Akıllı Tahta

    Bilimin ölüme çare arayışı
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    “Gazze’ye Özgürlük” yolda

    Saadet Partisi’nin afişi söküldü; CHP afişleri kesildi

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor
    Genel

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmalı?
    Genel

    Millet artık T A M A M diyecek
    Risale-i Nur'dan

    “Kadir Gecesi’ni hususan son 10 günde arayınız”
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah kimi sever, kimden yanadır?
    Ahmet BATTAL

    Kışla ve siyaset yaklaşımları
    Caner KUTLU

    Demokrasi, fıtrat ve şeriata uygundur
    Genel

    Üniversitelerde de korku hakim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.