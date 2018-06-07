'Kabartma Kur'an-ı Kerim'e çok fazla ihtiyaç var'

Engelliler Koordinatörlüğünde görev yapan Sema Çakır, "Yeterli derecede kabartma Kur'an-ı Kerim'imiz yok, yetiştiremiyoruz. Bizim tek Kur'an'ımız kabartma olarak 6 kitaba denk geliyor." dedi.

İstanbul Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü, "37. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı" kapsamında düzenlenen, "Ayasofya Ramazan Sohbetleri"ne konuk oldu.

Engelliler Koordinatörlüğünde görev yapan Sema Çakır, kurum olarak İstanbul'un 30 ilçesinde engellilere yönelik din hizmeti yürüttüklerini kaydetti.

Çakır, din faaliyetlerinin yanı sıra her türlü engele sahip bireye ve birey yakınlarına yönelik Boğaz turu gibi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Tarihe bakıldığında engelli bireylerin dünyada ihmal edildiğinin altını çizen Çakır, "Son yıllarda engelliler konusunda bir farkındalık oluşmaya başladı. Özellikle Almanya, Hollanda bu konuda bizden daha ilerideler. Engellilere yönelik ciddi çalışmaları, hastanelerde manevi rehberlik çalışmaları var. Kilise bile 'hasta bir bireye nasıl rehberlik yapabiliriz' diye çalışıyor. Akademik olarak da bu konuya bakarak, sorunu teolojik ve sosyolojik zeminde çözmüşler." dedi.

"Kabartma Kur'an-ı Kerim yetiştiremiyoruz"

Çakır, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 81 ilde hastalara ve engellilere hizmet verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz İstanbul'da engellilere sadece Kur'an öğretmiyoruz, sadece ilmihal dersi vermiyoruz. Onlara bir doktorun, psikoloğun dokunamadığı gibi dokunmaya çalışıyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatına baktığımızda sahabeden görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum'a acıyarak bakmadı, ona değer verdi ve önemsedi. Hatta onu birçok kez yerine vekil kıldı. Bu çok değerli bir uygulama. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz'in sosyal hayatını da kendimize örneklememiz lazım. Eğer Peygamberimiz kendi yerine Ümmü Mektum'u bırakabiliyorsa, biz de bugün görme engelli bir bireyi vali yapabiliriz. Kaldı ki Efendimiz, bir ortopedik engelliyi sahabeyi de vali olarak atamıştır."

Türkiye'de görme engelli vatandaşlar tarafından kabartma Kur'an-ı Kerim'e yoğun bir talebin olduğunu da vurgulayan Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef yeterli derecede kabartma Kur'an-ı Kerim'imiz yok, yetiştiremiyoruz. Bizim tek Kur'an'ımız kabartma olarak 6 kitaba denk geliyor. Küçükçekmece'deki kursumuzda kabartma Kur'an basan bir baskı makinemiz var ama yeterli değil. Bu durumla ilgili girişimlerimiz de oldu. Kendi kitaplarımızı müftülük olarak kabartma şeklinde basma gayreti içerisindeyiz. Eğer bu sıkıntıyı halledebilirsek Kur'an'ımızı, kitaplarımızı tüm dünyaya gönderebileceğiz."

"Görme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim eğitimini dünyada yaygınlaştırmak istiyoruz"

Engelliler Koordinatörlüğü bünyesinde Görme Engelliler Kur'an Kursu öğreticisi, aynı zamanda görme engeli bulunan Hasan Uslu ise kendisine eğitim vermesi adına Rusya'dan, Azerbaycan'dan, Avusturalya'dan, Afrika'dan teklifler geldiğine vurgu yaparak, "Görme engellilere yönelik Kur'an-ı Kerim eğitimini dünyada yaygınlaştırmak hedeflerimizden biri." ifadesini kullandı.

Uslu, son dönemde 4 hafız yetiştirdiklerini söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'deki görme engellilere yönelik hafızlık eğitimi veren tek yatılı erkek Kur'an kursumuz Küçükçekmece'de. Aynı zamanda Bağcılar'da da kız Kur'an kursumuz var görme engellilere yönelik. Bunun dışında işaret diliyle 39 ilçede kurslarımız var. Şu anda da erkek kursumuzda 2 öğrencimiz hafızlığa hazırlanıyor."