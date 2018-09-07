Kâğıt krizi eğitimi etkiler mi?

MEB’in çok sayıda kitabı okullara dijital olarak gönderilebileceği belirtildi.

Kâğıt fiyatlarının dolara bağlı olarak artması dolayısıyla gazetelerin yanı sıra kitap ve dergiler de ayakta kalma savaşı verirken Millî Eğitim Bakanlığı’nın da bu durumdan etkilendiği iddia edildi. Ücretsiz olarak dağıtılması için Bakanlık tarafından gönderilmesi gereken kitapların bazıları hâlâ okullara gönderilemediği öne sürüldü. Millî Gazete’den Gökçen Göksal’ın haberine göre, okulların açılmasına sayılı günler kala kitapların basılamadığı ve çok sayıda kitabın okullara dijital olarak gönderilebileceği belirtiliyor. Millî gazetede yer alan haber şöyle: “Geçtiğimiz yıllarda kitaplar bugünlerde okulların elinde oluyordu. Fakat yaşanan krizle birlikte durum değişti. Okullar hâlâ kitapların ellerine ulaşmasını bekliyor, bu bekleyişin ne zaman son bulacağı ise bilinmiyor. Kitapların yeni eğitim öğretim yılına yetişmemesi de kimseyi şaşırtmayacak gibi duruyor. İddialara göre kitapların bir kısmı dijital olarak okullara verilecek, eğer böyle olursa bu durum bazı sorunları da beraberinde getirecek.”