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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Kanser hastası eşinin yanına tayini yapılmıyor

29 Mayıs 2018, Salı 00:59
Mağdur bir öğretmenin başından geçenleri basına duyuran sendika Ağrı’da görev yapan bir öğretmenin, kanser hastası olan eşinin yanına tayininin yapılmadığını iddia etti.

Kanser Hastası Eşinin Yanına Tayini Yapılmıyor’ başlığıyla bir bildiri yayınlayan Anadolu Eğitim Sendikası Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesinde görev yapmakta olan sözleşmeli öğretmenin yaşadıklarını duyurdu. Sendika olayı şu cümlelerle anlattı: “Eşinin kendisinin sözleşmeli olarak göreve başladıktan sonra dil ve lenf kanserine yakalandığını, 4 ve 7 yaşlarında 2 çocuğunun olduğunu bilmekteyiz. Öğretmenimiz kanser olan eşinin bulunduğu İstanbul iline yapmış olduğu tayin başvurusunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından reddedildiğini bunun sonucunda; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmanlık) başvurduğunu belirtmektedir.”

Sosyal devletin gereği nedir?

Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde yapılan araştırmaları paylaşan sendika şu tespitleri açıkladı:  Milli Eğitim Bakanlığının görev alanı çerçevesinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla getirilen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kapsamında, ilgili mevzuatta atananların 4 yıl süreyle başka yere atanmayacağı yönünde bir hüküm bulunsa da, sözleşmenin imzalanmasının sonrasında ortaya çıkan ağır sağlık sorunları nedeniyle ilgililerin yaşadıkları mağduriyetler karşısında, insan yaşamının kutsallığının bir yansıması olan sağlık hakkını konusundaki Anayasal hükümleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan taahhütlerimizi dikkate alarak ve çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurularak, sosyal devlet olmanın ve ölçülülük ilkesi ile hakkaniyet ilkesinin bir gereği olarak, ilgililere idare tarafından gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği değerlendirildiğinden; başvuranın atamasının, boş öğretmen kadrosunun da bulunduğu anlaşılan, eşinin tedavisinin devam ettiği İstanbul iline yapılması yönünde idareye tavsiyede bulunulması yönünde hazırlanan öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur.

Sorumlu MEB’dir

Sorumlunun MEB olduğunu belirten sendika vicdan çağrısında bulundu ve şunları dedi: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenimiz için çözüm yoluna gitmemiş, hayati bir konuda 21 Mayıs 2018 de vicdana sığmayacak çok ağır bir karar ile öğretmenimizin tayinine engel olmaya devam etmiştir. Bakanlık yazısında “ 6328 sayılı kanuna göre Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği kararların tavsiye niteliğinde olması ve hukuki bağlayıcılığının olamaması, kamu Denetçiliği Kurumunun önerdiği çözümün uygulanabilir nitelikte olmadığı, ilgilinin atamasının İstanbul iline yapılmayacağı” nı belirtmiştir.  Konuyla ilgili içinde vicdan taşıyan yetkilileri göreve davet ediyoruz. İnsan hayatı karşısında duyarlı olmak, elde bulundurulan yetkiyi vicdani olarak iyi yönde kullanmak insani bir görevdir.

Etiketler: öğretmen, tayin, kanser
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