Karne sonrası ailelere uzman tavsiyesi: Cezadan uzak durun

Klinik Psikoloji Uzmanı Simge Saraç karne sonrası ailelere tavsiyelerde bulundu.

Ebeveynlerin çocuğu genelde ödülle desteklediğini belirten Saraç, “Başarının ödüllendirilmesinin başarıyı pekiştireceğini, ancak bunun illa maddî değeri olan bir ödül olmasına gerek olmadığını Saraç, “Öğrenciyi başarısı için takdir etmek, hediye alınmasından çok daha fazla cesaretlendirir, çocuğun motivasyonunu ve öz güvenini arttırır” dedi.

Saraç, “Ceza öz güvene ciddî zarar verir. Bu nedenle, ceza vermektense, notların düşük olmasının nedenlerinin anlaşılması, daha iyi olması için neler yapılabileceğinin konuşulması daha doğru olur” dedi.