"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

KDV’de kafalar hâlâ karışık

15 Şubat 2019, Cuma 22:39
KDV krizinin kafaları karıştırdığı şu günlerde yayıncılar, dağıtımcılar, perakende satış kanalları ve okuyucular yeni yasada neler istiyor?

Kitapta KDV bilmecesi

Kitabevleri, dağıtımcılar ve yayıncılar arasında bir rekabete dönüşme riski taşıyan krizi Duvar’dan Anıl Mert Özsoy’a yayıncılarla konuştu. 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yasayla birlikte yayıncılık dünyasında KDV tartışması bir kez daha alevlendi. Yasaya göre, yayıncılar yüzde 8’lik KDV’den muaf tutulurken dağıtımcı ve perakende satışçılar yüzde 18 oranında KDV vermeye devam ettiler ve raflarda fiyat değişikliği neredeyse hiç yaşanmadı. Yaşanan tartışmaların ardından yasa önümüzdeki günlerde bir kez daha Meclis gündemine taşınacak. Türkiye Yazarlar Birliği -Yazar Yayınları Müdür Yardımcısı Mustafa Ekici, KDV’nin tüm aşamalardan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, “Aracı kurumlardan da KDV kaldırılmalı. Bu durum tüm piyasayı olumlu olarak etkileyecektir” şeklinde konuştu.

Kitap ve dergi fiyatları neden düşmüyor?

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kitap ve süreli yayınların satışında KDV’nin kaldırılmasını da öngörüyor. Teklif, yayınevlerinin yanı sıra dağıtım şirketlerini ve kitapçıları da kapsıyor. Yürürlüğe girerse, okuyucular kitapları yüzde 8 daha ucuza alabilecek. Ancak kitapların ve süreli yayınların daha ucuza satılmalarının önünde bazı engeller de var. BBC’de yer alan habere göre aslında 17 Ocak’ta çıkarılan ve 1 Şubat’ta yürürlüğe giren 7161 sayılı kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası almış yayıncıların dağıtımcılara ve kitapevlerine yaptıkları ilk satışlarda KDV kaldırılmıştı. Ancak kitapların üretim ve dağıtım sürecinde rol oynayan diğer unsurlardan KDV kaldırılmadığı için, kitapların raf fiyatında herhangi bir KDV indirimi yapılamadı. Çünkü yasa sadece yayıncılık yapan şirketlere dönüktü, kitabın üretim ve dağıtım sürecinde yayıncı hariç herkes yüzde 8 KDV ödemeye devam edecekti.

Etiketler: kdv, kitap, dergi
Okunma Sayısı: 554
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    Mescid-i Aksa'daki kısa süreli tahrik sona erdi

    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

    '41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuyan bol olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.