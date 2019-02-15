KDV’de kafalar hâlâ karışık

KDV krizinin kafaları karıştırdığı şu günlerde yayıncılar, dağıtımcılar, perakende satış kanalları ve okuyucular yeni yasada neler istiyor?

Kitapta KDV bilmecesi

Kitabevleri, dağıtımcılar ve yayıncılar arasında bir rekabete dönüşme riski taşıyan krizi Duvar’dan Anıl Mert Özsoy’a yayıncılarla konuştu. 1 Şubat’ta yürürlüğe giren yasayla birlikte yayıncılık dünyasında KDV tartışması bir kez daha alevlendi. Yasaya göre, yayıncılar yüzde 8’lik KDV’den muaf tutulurken dağıtımcı ve perakende satışçılar yüzde 18 oranında KDV vermeye devam ettiler ve raflarda fiyat değişikliği neredeyse hiç yaşanmadı. Yaşanan tartışmaların ardından yasa önümüzdeki günlerde bir kez daha Meclis gündemine taşınacak. Türkiye Yazarlar Birliği -Yazar Yayınları Müdür Yardımcısı Mustafa Ekici, KDV’nin tüm aşamalardan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, “Aracı kurumlardan da KDV kaldırılmalı. Bu durum tüm piyasayı olumlu olarak etkileyecektir” şeklinde konuştu.

Kitap ve dergi fiyatları neden düşmüyor?

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kitap ve süreli yayınların satışında KDV’nin kaldırılmasını da öngörüyor. Teklif, yayınevlerinin yanı sıra dağıtım şirketlerini ve kitapçıları da kapsıyor. Yürürlüğe girerse, okuyucular kitapları yüzde 8 daha ucuza alabilecek. Ancak kitapların ve süreli yayınların daha ucuza satılmalarının önünde bazı engeller de var. BBC’de yer alan habere göre aslında 17 Ocak’ta çıkarılan ve 1 Şubat’ta yürürlüğe giren 7161 sayılı kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası almış yayıncıların dağıtımcılara ve kitapevlerine yaptıkları ilk satışlarda KDV kaldırılmıştı. Ancak kitapların üretim ve dağıtım sürecinde rol oynayan diğer unsurlardan KDV kaldırılmadığı için, kitapların raf fiyatında herhangi bir KDV indirimi yapılamadı. Çünkü yasa sadece yayıncılık yapan şirketlere dönüktü, kitabın üretim ve dağıtım sürecinde yayıncı hariç herkes yüzde 8 KDV ödemeye devam edecekti.