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19 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Kızlara İslam'ı öğretiyor

19 Haziran 2018, Salı 00:59
Türkiye’de din eğitimi alan Amangül Abdiramanova, çocukluk hayalini gerçekleştirerek 9 yıldır Kazakistan’da kızlara İslamî eğitim veriyor..

Türkiye’de 2 yıl din eğitimi aldıktan sonra Astana’ya dönen Amangül Abdiramanova, 9 yıldır genç kızlara din eğitimi veriyor. Çocukluğunda okumayı hayal ettiği Türkiye’de 2 yıl din eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönen 36 yaşındaki Abdiramanova, Astana’da Hazreti Sultan camisindeki eğitim merkezinde öğreticilik yapıyor.      

Abdiramanova, yaklaşık 150 kız öğrencinin eğitim aldığı merkezde Kur’ân-ı Kerim, ibadet, akide, edep ve diğer dersleri veriyor.      

Abdiramanova, 10. sınıf lise öğrencisiyken köyüne 4 saat uzaklıktaki Çimkent’te kızlar medresesinin açılmasına ilişkin afişi gördüğünü ve bir gün okula sabah erken gelerek o afişi söküp çantasına koyduğu söyledi.      

Liseyi bitirdikten sonra o medresede okumak istediğini, ancak anne babasının uzak olduğu için kendisini Çimkent’e göndermediğini dile getiren Abdiramanova, böylece köyüne yakın ilçedeki bir hukuk fakültesine başvurduğunu ve 4 yıl orada okuduğunu anlattı.      

Abdiramanova, hukuk alanında çalışmak istemediğini ve bir gün evinde otururken, lisedeyken sakladığı afişi bulduğunu ve o sırada kendine medresede okuma sözü verdiğini belirtti.      

Medreseye başvurmak için para biriktirmek amacıyla köyde yiyecek içecek satmaya başladığını ifade eden Abdiramanova, anne babasına biriktirdiği parayla pazara gideceğini söyleyerek Çimkent’teki medreseye gittiğini kaydetti. Abdiramanova, bir ay sonra yine pazara gitme bahanesiyle sınava girmek için medreseye gittiğini, ancak hukuk fakültesinden aldığı başarı belgesiyle sınava girmeden, mülakatla kabul edildiğini dile getirdi.      

Hayalini gerçekleştirdi

Çimkent kızlar medresesinin Türkiye Diyanet Başkanlığınca desteklendiğini ve Türk öğretmenlerin de çalıştığını ifade eden Abdiramanova, “Mülakat sırasında bir Türk hoca Türkiye’de okumak isteyip istemediğimi sorduğunda Türkiye’de okumayı hayal ettiğimi söyledim.” dedi. Abdiramanova, medresede 4 yıl okuduktan sonra sonra 2 yıllık din kursları için Türkiye’ye gittiğini, Kur’ân’ın yanı sıra psikoloji, tarih, çeşitli halkların gelenek ve görenekleriyle ilgili dersler aldığını belirtti.

MEDRESE HAYALİ

Astana’da kızlar medresesi olmadığını dile getiren Abdiramanova, “Sürekli Astana’da medrese açılmasını hayal ediyorum. Medresenin birinci katında yemekhane, ikinci katı dershane ve üst katında büyük ve zengin kütüphane olmasını istiyorum. Bu yönde bazı kapıları çaldım. Ama ortada henüz somut bir şey yok. Kızların geleceği için medrese lazım.” dedi.      

AA

Etiketler: kazakistan, astana, medrese, amangül, hoca
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