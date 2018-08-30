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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Korsan servislerden uzak durun

30 Ağustos 2018, Perşembe 23:59
Korsan okul servislerinin asla tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“Velilerimiz çocuklarını korsan okul servislerine emanet etmemeli. Müşteri çekmek amacıyla kameralı olduğu söylenen okul servis araçlarında da öğrenci velileri mutlaka TSE belgesi arasınlar. Kamera zorunluluğu yıl sonuna kadar olmasa da bazı okul servis araç sahipleri kameraları servis araçlarında hizmet veriyoruz diyerek velileri aldatabiliyorlar. Bu durumda mutlaka araçlarda olduğu söylenen kameraların mutlaka TSE garanti belgesi ve nasıl çalıştığı mutlaka sorgulanmalıdır. En önemlisi veliler bu kameraları nasıl takip edeceklerini ve sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edip çocuklarını öyle emanet etmelidirler. Bununla birlikte yardımcı rehber personeli olan, odaya kayıtlı vergisini veren esnaf tercih edilmeli. Çünkü çocuklarımızın güvenliği geleceğimizin güvenliğidir” dedi.

Çocuklarımız geleceğimizdir 

Çocukların güvenliğini korsan servis araçlarının değil kayıtlı şoför esnafının koruyacağına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu “Okulların açılmasına az zaman kala piyasalarda korsan servis araçları artmaya başlıyor. Fakat velilerimiz bunlara itibar etmemeli. Çocuklarımız geleceğimizdir ve onları korumak geleceğimizi korumaktır. Onların güvenli şekilde okula gidip gelmelerinin sorumluluğu korsan servisçilere verilmemelidir. Bu yüzden vergisini veren, oda kaydı olan, servisçilik yapabilmenin tüm yasal şartlarını taşıyan şoför esnafı tercih edilmelidir. Araçta rehberlik edecek bir personel de bulunduran ve aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve kurallara uyan, zorunlulukları yerine getiren velileri kandırmayan esnaf kesimimiz tercih edilmelidir” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

Etiketler: öğrenci, servis
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