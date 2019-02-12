KPSS birincisi mülakatta elendi

KPSS’de aldığı 88.295 puanla fizik öğretmenliği alanında Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir, mülakatta 54 puan alarak elendi.

Demir “Tüm soruları bilmeme rağmen neden elendim, hiç bilmiyorum” dedi. Sözcü’nün haberine göre, Deniz Eren Demir adlı öğretmen adayı, fizik alanında 88.295 puanla Türkiye 1.’si oldu.Fizik birincisi Demir, mesleğini yapmak için sözleşmeli öğretmenlik sınavına girdi. Ancak, mülakatta 54 puan verilerek elendi. Fizik alanında birinci olan Demir, mülakatta elenince büyük bir şok yaşadığını söyledi. Demir, şunları kaydetti: “2016’da girdiğim mülakatta 95 puan aldım. Bütün soruları bildiğim halde ne oldu da bu yılki mülakatta elendim? Girdiğim mülakatların hiçbirinde komisyon üyeleri tarafından zarfın içinde bulunanların dışında bir soru ile karşılaşmadım. 54 puan verilen son mülakatımda da sorulan soruları yanıtlarken puanımın düşük verilmesine neden olacak herhangi bir durum yoktu.Yıllardır gösterdiğim çaba sonuçsuz kaldı.”