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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

KPSS’de 3. oldu, mülakatta elendi

24 Ekim 2018, Çarşamba 21:45
KPSS’de Türkiye 3.’sü olup mülÂkatta elenen öğretmen: “Aynı durumda çok kişi var, ailesinde KHK ile ihraç edilenlere düşük puan veriliyor.”

KPSS’de Türkiye üçüncüsü olup mülâkatla elenen öğretmen Meryem Özel, RS FM’deki Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk oldu. Özel, “Aynı durumda olanlarla iletişim halindeyiz. Genelde ailesinde KHK ile ihraç edilenlere mülâkatta düşük puan veriliyor. Kendimizin dışındaki olumsuzluklar dolayısıyla düşük puan almak istemiyoruz” dedi. Medyascope’da yer alan habere göre, öğretmen atamalarında Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda başarılı olunmasının yanında mülâkat sisteminin de getirilmesi, tartışma oluşturmaya devam ediyor. Gazeteci Abbas Güçlü, Twitter hesabından KPSS Türkiye 3.’sünün mülâkatta 55 puan verilerek elendiğini duyurdu. Ardından Bidebunudinle programına konuk olan Kimya ve Kimya Teknolojisi alanında Türkiye 3. olan ve mülâkatla elenen Meryem Özel, yaşadığı süreci anlattı. 29 yaşında olduğunu ve Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirdiğini ifade eden Özel, “KPSS’ye 2017’de girdim. 88.92 puan aldım ve kimya branşında Türkiye üçüncüsü oldum. Fakat mülâkatta 55 puan verildi” dedi.

SORULAR BRANŞIMLA İLGİLİ CEVAPLAYABİLECEĞİM SORULARDI

Üç kişilik bir komisyonun mülâkatı gerçekleştirdiğini belirten Özel, sürenin yaklaşık beş dakika olduğunu ve kendilerine dört soru sorulduğunu ifade etti. Mülâkat sırasında kamera kaydı yapılmadığına da vurgu yapan Özel, “Bana sorulan sorulardan biri yorum sorusuydu. ‘Ülkemizde öğretmene bakış açısını nasıl değiştirmeliyiz?’ diye soruldu. ‘Eğitim teknolojilerini kendi branşınızda nasıl kullanırsınız?’ şeklinde de bir soru vardı. Sorulan sorular branşımla ilgili cevaplayabileceğim sorulardı. Ayrıntılı bir şekilde cevapladım” diye konuştu.

GENELDE AİLEDE İHRAÇLAR VAR

11 Temmuz’da açıklanan mülâkat sonucuna itiraz ettiğini ve itirazının reddedildiğini belirten Özel, “Mülâkatta başarısız oldunuz denildi. Dâvâ açtık. Dâvâ sürecim devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kendisiyle aynı durumda çok sayıda öğretmen adayı olduğunu ifade eden ve iletişim halinde olduklarını belirten Özel, öğretmen adaylarının bir çoğunun ailesinde KHK ile ihraç edilmiş kişiler olduğunu söyledi. Özel, “Mülâkatta başarısız olanlar içinde genelde ailede ihraçlar olduğu söyleniyor. Benim de maalesef abim ihraç edildi. Ama hakkında soruşturma yok, dâvâ yok. Abim OHAL Komisyonu’na başvurdu cevap bekliyor” dedi.

‘KİŞİLERİN KENDİLERİ DIŞINDAKİ OLUMSUZ KONULAR’

Özel, “Biz bu haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Mülâkat sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. Bu mümkün değilse de, kişilerin kendileri dışındaki olumsuz konulardan dolayı düşük puanlar almasını istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Etiketler: kpss
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