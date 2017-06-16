KPSS sonuçları açıklandı

​Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

2017 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans (genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri), KPSS lisans (alan bilgisi) sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 21 Mayıs'ta yapılan 2017-KPSS (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri) ile 27-28 Mayıs'ta gerçekleşen 2017-KPSS (alan bilgisi) sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Üç sorunun iptal edilmesine karar verildi 2017-KPSS alan bilgisi madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı, itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, ÖSYM Yönetim Kurulu kararı gereği, KPSS alan sınavları ikinci oturumunda yer alan "iktisat" testindeki 16, 40 ve 27. soruların iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi. İptal edilen soruların, değerlendirme dışı bırakılarak, işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Duyuruda, KPSS sınav sonuç belgesinin basılmayacağı ve adaylara gönderilmeyeceği belirtilerek, adayların sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabileceği belirtildi. AA

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