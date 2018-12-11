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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

KPSS tercihleri 20 Aralık'a kadar alınacak

11 Aralık 2018, Salı 13:06
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 20 Aralık'a kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için KPSS-2018/2 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adaylar tercihlerini 20 Aralık'a kadar internet yoluyla ÖSYM'ye gönderecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 20 Aralık gecesi saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

AA

Etiketler: ösym, kpss
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