KYK burs başvuru sonuçları açıklandı

Binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen KYK burs başvuru sonuçlarına adaylar kolayca erişim sağlayabilecekler. Peki KYK burs ücretleri 2018 yılında kaç lira olacak?

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Başvuruları alınan ve sonuçları merakla beklenen KYK başvuru sonuçları öğrencilere duyuruldu. İşte KYK burs sonuçları...

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BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Burs ve kredi ödemeleri, normal eğitim süresi boyunca aylık olarak yapılır. Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilir. İlk defa burs ve kredi alacak öğrencilere Ocak ayı itibariyle ödeme yapılacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre farklı günlerde yapılır. T.C. kimlik numarasının son hanesi;

‘’2’’ olanlar ayın 7’sinde,

‘’4’’ olanlar ayın 8’inde,

‘’6’’ olanlar ayın 9’unda

‘’8’’ olanlar da ayın 10’unda burs ve kredilerini alabilirler.

BURS ÖNCELİĞİ OLANLAR

- Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

- Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

- Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

- ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

- “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular

2018 BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Öğrencilere verilen burs ve kredi miktarları her yıl arttırılır. 2017 yılında lisans öğrencilerine 425 lira olarak verilen burs, 2018 yılı itibariyle 45 lira arttırılarak 470 liraya çıkartılacak. Yüksek lisans öğrencileri 940 lira, doktora öğrencileri de 1410 lira burs alacak. Geçen yıllara bakıldığında burs ücretleri; 2014 yılında 300 lira, 2015 yılında 330 lira, 2016 yılında 400

BURS VE KREDİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Öğrencilerin eğitim süreçlerinde maddi olarak destek sağlaması amacıyla burs ve kredi verilir. Burs karşılıksız, kredi ise karşılıklıdır. Öğrenim süresi sona eren öğrenci, aldığı krediyi taksitle ya da peşin olarak geri öder. Burs alanlar, geri ödeme yapmazlar. Her ikisinin de ücretleri aynıdır ve her yıl aynı miktarlarda arttırılır. Burs kazanan öğrencilerin derslerinde yeterli başarıyı sağlayamaması durumunda, alınan burs krediye dönüştürülür. Bunun dışında okul dondurma gibi durumlarda da öğrencinin bursu kesilir.